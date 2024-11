Emerytura dożywotnia w Polsce! Rewolucyjna zapowiedź prezesa ZUS

Emerytura dożywotnia w III filarze?

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk w trakcie rozmowy z money.pl zachęcał Polaków do tego aby "myśleli o trzecim filarze", bo w systemie powszechnym, roku bez składek, lub roku chorowania nie da się później "uzupełnić". Dodał przy tym, że choć istnieją różne formy wypłat z PPK, IKE, czy IKZE, to brakuje możliwości zwiększenia w ten sposób swojej emerytury z ZUS.

- Uważam, że warto byłoby wprowadzić możliwość wykupienia emerytury dożywotniej dla osób, które oszczędzają w tym filarze. Dziś są różne formy wypłaty z PPK, IKE czy IKZE, ale nie ma możliwości zamienienia tych oszczędności w emeryturę dożywotnią, żeby podwyższyć świadczenie z ZUS. Oczywiście zawsze powinien decydować o tym obywatel, ale na świecie rynek już ma tzw. annuitet (świadczenia o stałej lub zmiennej wartości - przyp. red.) i warto, żeby w Polsce też tak było - mówił Zbigniew Derdziuk w rozmowie z money.pl.

Derdziuk zapytany, czy obecne filary emerytur się sprawdzają stwierdził, że "ludzie na pewno myślą o swoich emeryturach" patrząc na emerytury swoich bliskich, np. dziadków. Jak jednak podkreślił, osoby które dziś przechodzą na emerytury, jeśli cały czas płaciły składki i pracowały, mają wysoki kapitał początkowy i ich świadczenia mogą wynosić nawet ponad 10 tys. zł, bo zwaloryzowany kapitał początkowy uwzględnia np. służbę wojskową przy studia sprzed 1999 roku.

Jednak w przypadku osób młodszych, taka sytuacja może się nie powtórzyć, bo będą liczyły się głównie składki, więc - jak podkreśla prezes ZUS - trzeci filar będzie dla nich szczególnie ważny.

III filar emerytalny może poprawić jakość naszego życia na emeryturze. Ale ma jedną wadę

Obecnie w ramach III filaru emerytalnego mamy możliwość inwestowania w PPK, PPE, IKE, IKZE, oraz od 2023 roku w OIPE. PPK jest programem powszechnym, który musi oferować każdy pracodawca, pracownik nie musi jednak z niego korzystać. PPE jest programem opcjonalnym, który może zaoferować pracodawca.

Wszystkie programy opierają się na dobrowolnych wpłatach uczestnika. Środki w programie są inwestowane przez operatora, w efekcie w zależności od koniunktury, nasze oszczędności emerytalne rosną. Programy choć w niektórych przypadkach pozwalają na wcześniejszą wypłatę środków, to z założenia ma to nastąpić dopiero po przejściu na emeryturę/osiągnięcie wyznaczonego wieku w formie jednorazowej wypłaty, lub rat. Choć jest to korzystne zabezpieczenie emerytury, ma jedną wadę - gdy skończą nam się oszczędności z III filaru, zostaniemy jedynie ze środkami z emerytury powszechnej, stąd też pomysł prezesa ZUS, aby umożliwić wykup dożywotniej emerytury.

