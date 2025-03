Wcześniejsze emerytury dla tancerzy zawodowych? Senat popiera

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy dotyczącego emerytur tancerzy zawodowych. Przechodzenie na emeryturę w wieku: 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn, po przepracowaniu co najmniej 20 lat w zawodzie, zakłada projekt nowelizacji ustawy dotyczący emerytur tancerzy zawodowych, który Senat zdecydował się wnieść do Sejmu.

Za przyjęciem projektu i podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 82 senatorów, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Proponowane rozwiązania wprowadzą do sytemu emerytalnego nową grupę uprawnionych do emerytury, którzy ze względu na wykonywany zawód będą osiągali wiek emerytalny po ukończeniu odpowiednio: 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn, po przepracowaniu co najmniej 20 lat w zawodzie. Ze względu na obniżenie wieku emerytalnego dla tancerzy zawodowych zachodzi konieczność wyłączenia tej grupy ze stosowania przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. W związku z tym tancerzy zawodowych wyłącza się z grupy zawodów, w których praca jest pracą w szczególnych warunkach.

Wiceministra kultury Marta Cienkowska broniła rozwiązań proponowanych w nowelizacji, podkreślając wyjątkowość kariery tancerzy zawodowych, która rozpoczyna się bardzo wcześnie - praktycznie już na początku szkoły baletowej - ale też szybko się kończy. Jak mówiła, specyfika tańca oraz związanych z nim urazów i obciążeń praktycznie uniemożliwia pracę w zawodzie tancerza już w średnim wieku.

Dlaczego nowe przywileje emerytalne nie mają dużych szans? Presja na podwyższanie wieku emerytalnego

Zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego pozostaje nieuzasadnione - podkreślił na początku marca zastępca RPO dr hab. Adam Krzywoń. Dodał, że rozwiązaniem niskiej aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym są obecnie działania wspierające ich aktywizację zawodową.

W biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata "Praca dla seniorów. Dlaczego seniorki są w trudniejszej sytuacji na rynku pracy niż seniorzy i jak to zmienić?".

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił, że aktywność zawodowa seniorów jest korzystna ekonomicznie dla osób zatrudnionych, ale także przynosi pożytek samym pracodawcom i osobom pracującym z seniorami.

Powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2023 roku przypomniał, że wśród biernych zawodowo w grupie 60-89 lat przeważały kobiety - ich odsetek wynosił ponad 62 proc. W populacji kobiet w tym wieku odsetek biernych zawodowo osiągnął 91 proc., a wśród mężczyzn 75 proc.

Jak powiedział, z dyskusji, które były prowadzone na posiedzeniach komisji ekspertów do spraw osób starszych RPO wynika, że przeciętne świadczenie dla kobiet będzie znacząco niższe niż dla mężczyzn. To zjawisko będzie się pogłębiać.

