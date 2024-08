i Autor: Shutterstock Waluty

Notowania walut

Euro po 4,29 zł, a dolar? Aktualne kursy walut [1.08.2024]

Złoty w czwartek (1.08.2024] rano stracił w stosunku do trzech głównych walut; po godz. 8 dolar kosztował 3,97 zł, euro 4,29 zł, a frank szwajcarski 4,52 zł. W środę po południu złoty zyskał do euro, za które płacono 4,28 zł. Polska waluta traciła natomiast do dolara, wycenianego na 3,96 zł, oraz franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,50 zł.