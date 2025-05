Gigantyczne koszty wycofania USA z Europy według raportu IISS

Według raportu Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), wycofanie USA z Europy wiązałoby się z ogromnymi kosztami dla europejskich członków NATO. Hipotetyczne opuszczenie Starego Kontynentu przez Amerykanów naraziłoby Europę na poważne zagrożenie ze strony Rosji. W takiej sytuacji europejskie państwa stanęłyby przed "trudnymi wyborami" dotyczącymi uzupełnienia luk w systemie obronnym.

Zastąpienie amerykańskiego sprzętu i personelu równoważnymi zasobami to koszt około 1 biliona dolarów na przestrzeni 25 lat, jak wynika z raportu IISS. Obejmuje to jednorazowe wydatki na zakupy w wysokości od 226 do 344 miliardów dolarów oraz dodatkowe nakłady związane z konserwacją, utrzymaniem personelu i wsparcia logistycznego. Najkosztowniejszą pozycją byłby zakup 400 samolotów taktycznych, 20 niszczycieli oraz 24 systemów rakiet ziemia-powietrze dalekiego zasięgu. IISS oszacował również, że w przypadku szeroko zakrojonej operacji militarnej mającej na celu przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, koszt zastąpienia amerykańskiego personelu (szacowanego na 128 tys. żołnierzy) przekroczyłby 12 miliardów dolarów.

Problemy z zakupem europejskiego sprzętu w razie wycofania USA z Europy

Portal "Politico" podkreśla, że postulowana przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen wizja "kupowania produktów europejskich" prawdopodobnie nie ziści się w najbliższym czasie. Mimo wzrostu zamówień w sektorze sił lądowych, inne obszary, w tym marynarka wojenna i lotnictwo, notują znikome inwestycje. W przypadku artylerii rakietowej czy myśliwców o obniżonej wykrywalności, zakup sprzętu od lokalnych producentów po prostu nie wchodzi w grę.

Autorzy raportu przewidują jednak, że trend "kupuj produkty europejskie" zyska na popularności. Analiza IISS dotycząca przetargów przeprowadzonych między lutym 2022 r. a wrześniem 2024 r. wykazała, że 52 proc. ich wartości przyznano europejskim dostawcom, podczas gdy amerykańscy otrzymali 34 proc. Europa przeznacza obecnie również znacznie większe środki na obronność niż w przeszłości.

Raport IISS jasno pokazuje, że wycofanie USA z Europy to operacja skomplikowana i kosztowna. Koszty obronności Europy w takim scenariuszu sięgną biliona dolarów, a niezależność obronna Europy zajmie co najmniej 25 lat. Europejczycy muszą liczyć się z ogromnymi wydatkami na sprzęt i personel, a także z wyzwaniami związanymi z zakupem europejskiego uzbrojenia. Rosnące wydatki na obronność to krok w dobrym kierunku, ale przed Europą długa droga do pełnej samodzielności w kwestiach bezpieczeństwa.