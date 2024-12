Ferie zimowe 2025. Daty dla wszystkich województw

Ferie zimowe 2025

W styczniu uczniowie szkół podstawowych i średnich rozpoczną zimowy wypoczynek i przez dwa tygodnie będą mieli wolne od zajęć. Harmonogram ferii zimowych na rok 2025, zaplanowany jest w czterech turach i jak co roku uwzględnia rotacyjny system, co powoduje, że poszczególne województwa korzystają z wypoczynku w różnych terminach. Podział na cztery tury cieszy też branżę turystyczną, bo rozkłada ruch na dłuższy okres niż dwa tygodnie, jak było do momentu wprowadzenia systemu rotacyjnego w roku szkolnym 2003/2004. Terminarz ferii zimowych w Polsce reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W tym roku szkolnym, ferie zimowe rozpoczną się trochę później niż zwykle. Ferie zimowe rozpoczną się 20 stycznia, a zakończą się 2 marca, czyli 18 dni przed nadejściem wiosny.

Terminy ferii zimowych 2025 dla poszczególnych województw

20 stycznia - 2 lutego 2025:

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

27 stycznia – 9 lutego 2025:podlaskie, warmińsko-mazurskie.

3 lutego – 16 lutego 2025:dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

17 lutego - 2 marca 2025:lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.