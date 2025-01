Zmiany we władzach PZU ogłoszone. Wielki powrót do spółki

Praca dla młodych

Co się dzieje na rynku pracy? Okazuje się, że poważny kłopot mają młodzi pracownicy. Osoby z pokolenia Z, nazywanego inaczej pokoleniem internetowym, urodzone pomiędzy 1997 a początkiem 2010 rokiem, nie potrafią zagrzać miejsca w firmach. Pracodawcy skarżą się na złą współpracę z młodymi pracownikami. Z raportu platformy doradztwa edukacyjnego i zawodowego Intelligent wynika, że wielu młodych absolwentów szkół i uczelni, wchodzących na rynek pracy, ma poważny problem ze znalezieniem stałej pracy. Okazuje się, że jeden na sześciu pracodawców niechętnie zatrudnia pracowników z pokolenia Z. Powody takiego stanu rzeczy są zaskakujące.

Pracodawców zniechęca roszczeniowość i niestabilność emocjonalna młodych pracowników. Ponad połowa biorących udział w badaniu menadżerów stwierdziła, że osoby z pokolenia Z nie mają silnej etyki pracy, mają problemy z komunikacją, nie radzą sobie dobrze z informacją zwrotną i są po prostu nieprzygotowane do pracy. Na niekorzyść Z-tek działa też to, że niechętnie dostosowują się do miejsca pracy, nie chcą stosować dress codu obowiązującego w firmach. I co najważniejsze, młodzi nie mają motywacji do pracy. Pracodawcy zauważają także u młodych problemy z zarządzaniem obciążeniem pracą i częste spóźnienia.

Młodzi żyją z rodzicami

Z takich właśnie powodów według badań aż sześć na dziesięć firm zwolniło niedawnego absolwenta uniwersytetu, którego zatrudniły w tym roku. Według ankiety przeprowadzonej przez ResumeTemplates, która obejmowała odpowiedzi od prawie 1500 młodych osób poszukujących pracy, 70 procent przyznało się do proszenia rodziców o pomoc w procesie poszukiwania pracy. Aż 25 procent na rozmowę kwalifikacyjną przyszło z rodzicami.

