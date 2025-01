Codzienne zakupy coraz droższe. Wydatki zbliżają się do kolejnej granicy

Frankowicze mają nowy problem. Do oddania mają sporo pieniędzy fiskusowi

Obecnie za koszyk kilkunastu podstawowych artykułów spożywczych musimy zapłacić 109 zł i 73 gr — wynika z analizy ekspertów aplikacji PanParagon dla Business Insider Polska. Granica 100 zł została pokonana w listopadzie ubiegłego roku i zapewne wkrótce pęknie kolejna, czyli 110 zł, bo ceny w sklepach rosną nieprzerwanie od kilku tygodni.

Mąka drożeje, cukier tanieje

W tydzień podrożało osiem produktów z koszyka Business Insider. Nie są to duże wzrosty, ale cena mąki pszennej przez tydzień zwiększyła się o 2,1 proc. — i teraz wynosi średnio 3 zł 39 gr za 1 kg. Wyraźnie drożeją też takie produkty, jak olej rzepakowy czy pierś kurczaka. Ceny pięciu artykułów spożywczych spadły — najbardziej się tutaj wyróżnia cukier. 1 kg kosztuje obecnie 3 zł 16 gr — a to niemal o 5 proc. mniej niż przed tygodniem. W skład koszyka Business Insidera wchodzą:

* Banany,

* Cukier biały sypki,

* Mąka pszenna tortowa,

* Ziemniaki,

* Pierś kurczaka,

* Olej rzepakowy,

* Mleko 2 proc.

* Jabłka,

* Bułka kajzerka,

* Marchew,

* Masło 200 g,

* Papryka czerwona,

* Pomidor malinowy,

* Brokuł.

Jak działa aplikacja PanParagon?

PanParagon to popularna aplikacja, dzięki której można wyszukiwać promocje, a także przechowywać paragony. Każdego miesiąca do systemu trafia ok. 1,5 mln dowodów zakupu. Tak obszerne, dane z paragonów dają nam możliwość tworzenia rzetelnych analiz dotyczących m.in. rzeczywistych cen produktów, inflacji czy trendów zakupowych. Z narzędzia korzystają mieszkańcy zarówno wielkich miast, jak i mniejszych ośrodków, kupujący w dyskontach, marketach czy osiedlowych sklepikach.

