Polenergia i Equinor rozpoczynają budowę morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3

Polenergia, kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, oraz norweski Equinor, oficjalnie rozpoczęły budowę morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. To strategiczna inwestycja, która ma znacząco wpłynąć na polski rynek energii odnawialnej. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na około 27 mld zł, co czyni ją jednym z największych tego typu przedsięwzięć w regionie Morza Bałtyckiego. Pierwszy prąd z nowych farm ma popłynąć już w 2027 roku, a komercyjne uruchomienie zaplanowano na rok później.

MFW Bałtyk 2 oraz MFW Bałtyk 3 to projekty morskich farm wiatrowych o planowanej mocy maksymalnej wynoszącej 720 MW każdy. Realizowane są przez Polenergię wspólnie z Equinor w formule wspólnego przedsięwzięcia, w którym każdy z partnerów posiada po 50 proc. udziałów. Dla porównania, obecne moce energetyki wiatrowej w Polsce to 10,1 GW, więc uruchomienie wiatraków Polenergii i Equinora na Bałtyku zwiększy je o 14 proc.

"Jesteśmy świeżo po finalnej decyzji inwestycyjnej na poziomie spółek MFW Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Faza rozwoju zakończyła się uzyskaniem już wszystkich niezbędnych pozwoleń. Mamy zakontraktowane właściwie wszystkie elementy związane z budową farm, wybranych wszystkich podwykonawców poziomu pierwszego. Przechodzimy z fazy rozwoju do fazy budowy" – powiedział na konferencji prasowej Piotr Sujecki, wiceprezes Polenergii ds. finansowych.

Szczegóły finansowania inwestycji o wartości 27 mld zł

Całkowity budżet projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 wynosi około 6,4 mld euro, czyli ok. 27 mld zł. Ta kwota nie uwzględnia kosztów finansowania w trakcie budowy. Spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zawarły umowy na sfinansowanie budowy morskich farm wiatrowych w łącznej wysokości 5,8 mld euro. Okres finansowania obejmuje czas budowy oraz kolejne 22 lata. Umowy zostały podpisane z konsorcjum około trzydziestu polskich i zagranicznych instytucji finansowych.

"Mamy w pełni ufundowany projekt od strony zarówno wkładów kapitałowych ze strony obu partnerów w tym projekcie, jak również mamy zabezpieczone w pełni finansowanie ze strony szerokiego konsorcjum instytucji polskich i zagranicznych. Oceniamy, że warunki finansowania są korzystne. Okres finansowania jest wyjątkowo długi. Finansowanie zostało zaaranżowane na okres zarówno budowy farm wiatrowych, jak również przez kolejne 22 lata, co w praktyce oznacza finansowanie na około 25 lat. Osiągnęliśmy też bardzo satysfakcjonujący poziom dźwigni finansowej. Uwzględniając wniesiony do tej pory kapitał własny, jak również kapitał, który będziemy jeszcze wnosić w przyszłości w okresie trwania budowy dźwignia finansowa oscyluje w granicach 80 proc." – wyjaśnił wiceprezes Sujecki.

Dodał, że zabezpieczone zostało ryzyko stopy procentowej, a popyt ze strony instytucji finansowych był bardzo silny.

Harmonogram realizacji projektów i oczekiwane korzyści

Piotr Sujecki, wiceprezes Polenergii, przewiduje, że MFW Bałtyk 2 uzyska gotowość komercyjną w pierwszej połowie 2028 r., a MFW Bałtyk 3 w drugim półroczu 2028 r. Pierwsza generacja energii z obu projektów planowana jest w 2027 r.

Inwestycja w morskie farmy wiatrowe ma strategiczne znaczenie dla transformacji energetycznej Polski. Uruchomienie farm Bałtyk 2 i Bałtyk 3 zwiększy moce energetyki wiatrowej w Polsce o 14 proc., co znacząco wpłynie na redukcję emisji CO2 i poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Projekty te wpisują się w szerszy trend rozwoju odnawialnych źródeł energii w Europie i stanowią ważny krok w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych.

Do tej pory wniesiono na te dwa projekty około 2 mld zł kapitału własnego. Dodatkowo zabezpieczamy przyszłe wkłady kapitałowe, które będą do wniesienia do projektu w dalszych fazach realizacji, raczej w okresie 2027-28 r. Tę kwotę, która dziś oscyluje w granicach 145 mln euro, zabezpieczamy poprzez wniesienie na dedykowany rachunek depozytowy. My te środki pieniężne jako Polenergia już z odpowiednim wyprzedzeniem zgromadziliśmy – powiedział wiceprezes.

Polenergia przygotowuje się do aukcji projektu MFW Bałtyk 1

Oprócz morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3, Polenergia aktywnie przygotowuje się do udziału w aukcji projektu MFW Bałtyk 1, o mocy do 1560 MW. Jak poinformował Łukasz Buczyński, członek zarządu Polenergii ds. operacyjnych, spółka dokapitalizowała projekt Bałtyk 1 kwotą 45 mln zł w pierwszym kwartale tego roku, zwiększając łączną wartość kapitału włożonego do tej spółki do 215 mln zł.

"Liczymy, że w czerwcu Urząd Regulacji Energetyki ogłosi termin aukcji na grudzień. My razem z naszym partnerem Equinor na pewno będziemy do tej aukcji gotowi" – powiedział wiceprezes Polenergii. Dodał, że przeprowadzenie aukcji w tym roku jest istotne dla osiągnięcia efektu synergii przy realizacji obecnej fazy projektów offshore z tą fazą przygotowywaną.