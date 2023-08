Gigantyczna kwota dla uczelni ojca Rydzyka

Były telemarketer zdradza, jak pozbyć się uporczywych telefonów. Jak to zrobisz, Twój numer zniknie z bazy

Duże pieniądze dla uczelni ojca Rydzyka

Jak podaje tvn24.pl, posłanka Hanna Gill-Piątek złożyła interpelacje w sprawie dotacji dla zgromadzenia zakonnego redemptorystów w pierwszym półroczu 2023 roku. Zapytanie zostało skierowane do poszczególnych ministerstw. Parlamentarzystka zapytała konkretnie, czy w pierwszych miesiącach tego roku różne ministerstwa zawierały umowy cywilnoprawne m.in. Fundacją Lux Veritatis, do której należy Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (wcześniej Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu). Okazało się właśnie, że pieniądze popłynęły także z Ministerstwa Edukacji i Nauki (wiadomo już, że spore sumy zostały przekazane m.in. z resortu obrony czy resortu rodziny). W przypadku resortu nauki w sumie to kwota rzędu 150 tys. zł. Pieniądze miały pójść odpowiednio na świadczenia dla studentów (w ramach dotacji podmiotowej) - kwota 117 500 zł i na wypłatę stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i młodych naukowców - kwota 32 340 zł.

Ministerstwo edukacji i nauki podkreśla, że o takie środki może ubiegać się każda niepubliczna uczelnia w Polsce. Pieniądze mogą zostać wydane m.in na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora, na programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra, zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Sonda Jak oceniasz działalność Tadeusza Rydzyka? Dobrze Źle Trudno powiedzieć