Gigantyczne pieniądze dla emerytów. Mogą liczyć na naprawdę duże pieniądze w przyszłym roku

Pieniądze dla seniorów 2025

Kolejny rok może być dość hojny dla seniorów. W budżecie państwa na nadchodzący rok zaplanowano aż o 55 mld zł więcej niż na ten rok. Pieniądze mają iść m.in. na wypłatę 13. i 14. emerytury (31 mld zł) i oczywiście coroczną waloryzację emerytur (24 mld zł). Rząd zakłada, że waloryzacja w przyszłym roku wyniesie 5,52 proc. Zatem wszystko wskazuje na to, że podwyżki dla seniorów będą o wiele niższe niż w 2024 roku. Przypomnijmy, że tego roku w marcu emerytury i renty poszły w górę aż o 12,12 proc. Dlaczego tak dużo? Tutaj kluczowa jest inflacja. Jeśli jest ona wysoka, to automatycznie wyższy jest wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów. Tymczasem inflacja znacznie zwalnia, choć oczywiście wciąż jest spora, bo daleko jej jeszcze do celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc. Przy inflacji, jaką mamy w tym roku, zakłada się, że waloryzacja emerytur i rent na pewno będzie o wiele niższa w marcu 2025 roku.

Kto może stracić 14. emeryturę

"Fakt" wylicza, że w 2025 roku minimalna emerytura, która dziś wynosi 1780 zł 86 gr brutto, wzrosłaby do kwoty 1879 zł 27 gr brutto. Kwoty netto, czyli na rękę, rzecz jasna będą niższe. Waloryzacja wpłynie także na wysokość 13. i 14. emerytury. Świadczenia są wypłacane w kwocie minimalnej emerytury. Zgodnie z założeniami dziennika w 2025 roku byłaby to kwota 1879 zł 27 gr brutto. Projekt budżetu na 2025 r. nie zakłada jednak zmian w progu uprawniającym do czternastki w pełnej kwocie. Od 2021 r. wynosi on 2,9 tys. zł brutto. Jeśli świadczenie przekracza tę wysokość, 14. emerytura jest odpowiednio pomniejszana. W tym roku i przyszłym próg pozostaje na niezmienionym poziomie. Może to oznaczać, że nawet kilkaset tysięcy emerytów, choć zyska parę złotych na waloryzacji, to ostatecznie straci prawo do czternastki w pełnej kwocie, a nawet będzie jej pozbawiony.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski