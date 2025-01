i Autor: SHUTTERSTOCK, Super Express Adam Glapiński

Konferencja prezesa NBP

Glapiński nie ma dobrych wiadomości dla Polaków. "Obniżka stóp procentowych oddala się"

Jak wskazał podczas dzisiejszej (17.01) konferencji prasowej Adam Glapinski szef polskiego banku centralnego, "dalsze odmrożenie cen energii może nie tylko doprowadzić do ponownego wzrostu inflacji, ale będzie prowadzić do dalszego odsuwania momentu powrotu inflacji do celu w 2026, a to z kolei odsuwa moment obniżki stóp procentowych".