Globalna awaria to nie cyberatak. "Naprawa może potrwać do kilku dni"

Globalna awaria Microsoft

Powodem globalnej awarii systemów operacyjnych Microsoft był błąd w aktualizacji programu Falcon firmy CrowdStrike na urządzeniach używających systemu operacyjnego Windows - poinformował Kurtz w oświadczeniu. Na ekranie dotkniętych nią komputerów pojawia się niebieskie tło.

Problem został wykryty w piątek ok. godz. 7.30 czasu polskiego. CrowdStrike wysłał do użytkowników alert z instrukcją, jak samodzielnie naprawić problem. Jednak zdaniem Omera Grossman, cytowanego przez agencję Reutera szefa działu IT w firmie sektora bezpieczeństwa CyberArk, naprawa skutków awarii może potrwać nawet kilka dni. Skutki awarii są odczuwalne na całym świecie ze względu na to, że tysiące firm przechowują dane w chmurze, a zarówno Microsoft, jak i CrowdStrike są bardzo popularne.

Oprogramowanie CrowStrike cieszy się światową renomą

Oprogramowanie CrowdStrike, którego używa wiele firm, służy do rozpoznawania i blokowania cyberzagrożeń, np. ataków hakerskich. Program wymaga dostępu do systemu operacyjnego komputera, który chroni. Piątkowa awaria wystąpiła przez błąd w aktualizacji programu Falcon, która po połączeniu z systemem operacyjnym Windows blokowała komputer, przez co wyświetlał się niebieski ekran.

CrowdStrike zyskał światową renomę, gdy odkrył, że rosyjscy hakerzy wykradli tysiące maili z serwerów Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej w kampanii przed wyborami prezydenckimi w USA w 2016 roku. Firma sprzedaje swoje programy na całym świecie i obsługuje setki firm z różnych branż.

Sytuacja powoli wraca do normy

Z powodu globalnej awarii teleinformatycznej w Niemczech wystąpiły zakłócenia na lotniskach, ale też w bankach, mediach, na stacjach benzynowych, na kolei i w szpitalach. Na berlińskim lotnisku BER po tymczasowym zawieszeniu ruchu obecnie loty są stopniowo wznawiane. "Systemy lotniska zostały ponownie uruchomione i stopniowo wracamy do normalnego funkcjonowania" - powiedziała rzeczniczka BER, cytowana przez dziennik "Berliner Zeitung". Z powodu globalnych problemów informatycznych u zewnętrznego dostawcy wiele startów i lądowań trzeba było przełożyć lub odwołać. Usunięto już zakłócenia spowodowane przez awarię w niemieckim sektorze bankowym.