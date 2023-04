Światowy Dzień Zdrowia 2023. Zdrowie staje się coraz ważniejsze. Jak o to zadbać?

Zdrowie bogactwem 2023 roku

Pandemia koronawirusa spowodowała, że zdrowie stało się niezwykle ważnym elementem debaty publicznej. W związku z tym widzimy rozwój cyfrowej medycyny oraz szczególnego zainteresowania tematami takimi jak - wzmocnienie układu odpornościowego czy też zdrowe odżywianie. Nowym trendem stały się również hybrydowe lub zdalne ćwiczenia. Teraz treningi, takie jak joga lub pilates, nadal jeszcze bardziej zyskują na popularności, a ludzie nadal kontynuują je w zaciszu swojego domu.

Możemy więc spodziewać się, że w roku 2023 zobaczymy wiele nowych innowacyjnych metod leczenia zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Rozwiązaniem, które przyśpieszy ten rozwój, jest tzw. “digital therapeutics”, czyli terapie cyfrowe. Co ważne, mogą one znacząco pomóc w obniżeniu światowych kosztów opieki zdrowotnej. Na przykład z rozwojem ostatnich lat, zauważone zostały grupy wcześniej wykluczone, nieposiadające dostatecznego dostępu do opieki zdrowotnej i to do nich została skierowana telemedycynę.

Jakie inne zmiany w kontekście zdrowia zobaczymy w nadchodzących miesiącach? Ważnym zagadnieniem będzie również świadome odżywianie – i odchodzenie społeczeństwa od przypadkowych posiłków. W Polsce diety pudełkowe cieszą się ogromną popularnością i o ile nas na to stać, może to być dobrym rozwiązanie. Takie gotowe posiłki są zbilansowane, w odpowiednich porcjach oraz zdrowe. Jednak to, co najbardziej będzie istotne w najbliższych latach to odchodzenie od używek oraz złych nawyków, które najbardziej niszczą zdrowie oraz mogą prowadzić do poważnych chorób, a nawet śmierci.

Jedno jest pewne - w Światowy Dzień Zdrowia, wszyscy powinniśmy zastanowić się nad naszymi potrzebami fizycznymi oraz psychicznymi, a także zmianą naszych postaw i codziennych rutyn.

Sposoby na dbanie o zdrowie fizyczne

Coraz popularniejszym trendem w treningach jest korzystanie z jego waloru rywalizacji. Wiele osób na świecie nie jest zainteresowana mocniejszym wysiłkiem, jednak część z aktywności jest dla nich również zbyt czasochłonna. Dlatego coraz więcej aplikacji sportowych łączy ćwiczenia z zabawą. Stąd popularność aplikacji jak Pikmin Bloom, Sweatcoin lub Mobius Final Fantasy, są to gry podobne do znanego Pokemon Go. Widzimy również rosnący trend osób ćwiczących w domach za pomocą aplikacji, spotkań online ze znajomymi, czy trenerami w telewizorach czy tabletach albo komórkach.

Zdrowotną rewolucją mogą w przyszłości zostać również treningi elektrycznej stymulacji mięśni. Wcześniej stosowane głównie przy rehabilitacji za pomocą sygnałów elektrycznych. Obecnie coraz więcej siłowni posiada w ofercie dla swoich klientów stroje EMS, pozwalające na zwiększenie efektów swoich treningów. Zabiegi te są jednym z elementów fizjoterapii w przypadku rozmaitych dysfunkcji mięśniowych. Właściwości elektrycznej stymulacji nerwowo mięśniowej – doceniane są również przez osoby aktywne fizycznie, których celem jest zbudowanie masy mięśniowej, redukcja tłuszczu, czy ogólna poprawa kondycji.

Synergia zdrowia psychicznego oraz fizycznego

Niestety z badań Eurobarometru wynika natomiast, że 65 proc. Polaków nie uprawia sportu ani nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej. Eksperci podkreślają, że zdrowie psychiczne oraz fizyczne są ze sobą ściśle połączone. Ludzie szczęśliwi mniej chorują, dlatego tak ważne jest pamiętanie o równoczesnym zdrowiu psychicznym oraz fizycznym. WHO wskazuje, że depresja należy do 20 najważniejszych przyczyn niepełnosprawności na świecie, a obecnie w Polsce mamy 8 milionów osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zdrowie odżywianie oraz walka z otyłością

W czasie epidemii Polacy mocno ograniczyli swoją aktywność fizyczną. Aż 42 procent z nas przybrało na wadze średnio 5,7 kg – jak wynika z sondażu IPSOS. Wyjściem z tej sytuacji może być większe skupienie się na tym, jakie produkty spożywamy. Świadome wybory konsumenckie stają się trendem, który może być pierwszym krokiem do lepszego zdrowia.

Warto zwrócić uwagę na jakość spożywanego jedzenia. Ważny jest skład produktów oraz czy są ekologiczne, czyli bezpieczne bez nawozów sztucznych i pozostałości pestycydów. Jak wynika z raportu “Żywność ekologiczna w Polsce” już nieco ponad 32 proc. Polaków deklaruje, że kupuje żywność ekologiczną „przynajmniej raz w tygodniu” oraz „przynajmniej raz w miesiącu”.

Regularnie spożywane posiłki i ich niezbędne dla naszego organizmu wartości odżywcze oraz prawidłowo funkcjonujące jelita, dzięki odpowiedniej ilości błonnika w codziennej diecie mogą przysłużyć się walce z coraz szerszym problemem nadwagi. Coraz większa dostępność oraz oferta aplikacji mobilnych staje się alternatywnym rozwiązaniem w walce ze zbędnymi kilogramami, dzięki nim możemy trenować wedle wypracowanego planu i swoich możliwości oraz mierzyć efekty, co motywuje nas do kolejnych ćwiczeń.

Złe nawyki

Palenie jest niestety nadal jednym z największych problemów społecznych na świecie. Około 50% palaczy umiera przedwcześnie. W Polsce według najnowszego raportu PAN, pali około 8 milionów osób i jak pokazują najnowsze dane, ta liczba znów zaczęła rosnąć. W porównaniu do wyników wcześniejszego badania Eurobarometru, dane opublikowane PAN wskazują na ponad 2 proc. wzrostu w grupie palących z 26 proc. do 28,8 proc. Od wielu lat słyszymy o systemowej walce z epidemią palenia, jednak jak widać, dotychczas stosowana polityka nie przynosi oczekiwanych efektów. Czy są jakieś przykłady skutecznej walki z epidemią palenia?

Część krajów, wśród których liderem jest Szwecja, podjęło decyzję o stosowaniu strategii Tobacco Harm Reduction, czyli ograniczania szkodliwości tytoniu. W ciągu 15 lat grupa palaczy zmniejszyła się tam o 60 proc. Jako zamienniki papierosów proponowane są tam tzw. produkty bezdymne. Zalicza się do nich woreczki z tytoniem, epapierosy i podgrzewacze tytoniu. Dzięki temu w Szwecji jest obecnie jedynie około 5 proc. osób palących, a ten próg według WHO oznacza, że dane społeczeństwo jest wolne od dymu papierosowego. W wyniku tych działań liczba chorób spowodowanych paleniem papierosów jest w Szwecji o blisko 40 procent niższa niż średnia w Unii Europejskiej. Bez porównania mniejsza jest też liczba zachorowań na raka płuc.

Utrzymanie dobrego zdrowia to suma wielu działań, dlatego warto ćwiczyć konsekwentnie oraz dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. W Światowy Dzień Zdrowia powinniśmy zastanowić się nad naszymi potrzebami fizycznymi oraz psychicznymi. Warto zadbać o siebie regularnie trenując, walcząc z nałogami oraz chodząc na badania profilaktyczne. Medycyna cyfrowa i technologie to nasi sprzymierzeńcy w walce o zdrowie.

