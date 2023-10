Gospodarka po wyborach. Jak radzi sobie złoty tydzień po ogłoszeniu wyników wyborów?

Wybory 2023. Sytuacja na rynku waluty

Sytuacja zmieniła się tuż po ogłoszeniu late exit pools, które pokazały, że większość głosów zdobyły partie opozycyjne. Rynek wycenił tę informację bardzo entuzjastycznie i złotówka zyskała gwałtownie umacniając się o 8 groszy w stosunku do EUR, tworząc tzw. „gap” na wykresach. Rynek w dniu wyborów (brak regularnego handlu na rynku międzybankowym w niedzielę) na EUR/PLN zamykał się na 4,5300-4,5400, żeby nagle zyskać do EUR/PLN 4,4600. Korekty kursu w pierwszym momencie sięgnęły EUR/PLN 4,5000, ponieważ na zakupy ruszyli importerzy, którzy długo oczekiwali niższych kursów. Rynki walutowe jednak szybko uznały, że wycena rodzimej waluty jest w tym momencie bliższa EUR 4,4200-4,4600. Po początkowej euforii, zaobserwowaliśmy że złotówka zostaje poddana presji wynikającej z niepewności co do stworzenia stabilnej koalicji i utworzenia nowego rządu, a także do niejasnych komunikatów płynących z Pałacu Prezydenckiego w kwestii, komu zostanie powierzona misja tworzenia nowego rządu.

Niepewności na rynkach na pewno nie pomogła też informacja, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września wzrosło o 27,2 mld zł (+2,1 proc. m/m), sięgając kwoty 1 bln 305 mld PLN. Z tego niecałe 300 mld PLN, to dług zagraniczny, co stanowi ok. 23% całości zadłużenia. Kolejnym elementem niepokojącym ekonomistów są bardzo duże kwoty długu, będące poza oficjalnym deficytem, wykazywanym w budżecie. Te kwoty nie są uwzględniane w regule wydatkowej, co tworzy niebezpieczny precedens omijania tzw. „bezpieczników”, które mają gwarantować, że dług państwa nie wymknie się spod kontroli.

Cieszyć mogą natomiast dobre odczyty sprzedaży detalicznej, które zaskoczyły swoim poziomem. Konsensus rynkowy wyceniał spadek sprzedaży detalicznej r/r o 2%. Tymczasem popyt spadł tylko o 0,3% (odczyt z września 2023). Poprzednie dane z sierpnia odnotowały spadek o 2,7% w ujęciu rok do roku. Rosnąca sprzedaż detaliczna powinna pobudzić PKB, jednak oparcie się wyłącznie na tym czynniku, który jest inflacjogenny, nie powinien w dłuższej perspektywie budować oczekiwań dla przyśpieszenia w gospodarce. Stąd istotne staje się pozyskanie funduszy z KPO, które ma pobudzić inwestycje.

Mówiąc o produkcji przemysłowej, spadek był niższy od oczekiwanych 3,5-3,6%, zatrzymując się na -3,1% r/r. Oczywiście taki spadek nie powinien cieszyć, biorąc pod uwagę, że to kolejny – dziewiąty już miesiąc z rzędu.

Przyglądając się zatem złotówce - naszym zdaniem wycena złotówki do EUR na najbliższy tydzień to 4,4450-4,4750. Złotówka konsolidowała się, wyczekując na następne informacje z polityki. Potencjalnie możliwa, ale przejściowa korekta nie powinna wykraczać powyżej 4,5000.

Dolar amerykański również był pod wpływem komunikatów płynących z polityki, ale dodatkowo zmienność na EUR/USD powodowała, że wahania na parze USD/PLN były zwiększone. Ostatnie 20 dni to umocnienie się złotówki do amerykańskiego dolara o 23 grosze. Zmienność kursów była najbardziej widoczna w czasie ogłaszania wyników, ale i wpływ na to miała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Pamiętajmy, że w kontraktach na zakup ropy – ciągle dominuje dolar. Obserwowaliśmy przełamanie w kierunku do 4,1700 i powrót do USD/PLN 4,2100.

Na rynkach światowych drożeje ropa, która sięga już prawie 95 USD za baryłkę (Brent). Jako bezpieczne aktywa wróciło do gry złoto, które po niedawnych spadkach zbliża się już do poziomu 2000 USD/uncja.

To wszystko ma silny wpływ na postrzeganie sytuacji w USA i decyzje FED. W oczekiwaniu na potencjalne podwyżki, rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji sięgnęła najwyższej wartości od 2007 roku – czyli prawie 5%. Zapewnienia płynące od Jerome Powella mają uspokoić rynki, które otrzymały komunikat o zakończeniu cyklu podwyżek.

Spójrzmy jeszcze na polski rynek długu, który wykazywał ciekawą zmienność i wystromienie się krzywej rentowności. Przede wszystkim zauważalne były rosnące rentowności obligacji 10-letnich (z 5,59% do 5,90%) oraz spadek 2-latków (5,36% do 5,02%). To dość ciekawy sygnał, który sugeruje, że rosną obawy co do poziomu dalszej inflacji i niepewności czy jej spadek faktycznie będzie kontynuowany. Potwierdza to, że rynek nie do końca uwierzył w dane sugerujące dynamiczny spadek inflacji, do poziomów nieco ponad 8%. Przypomnijmy, że na październikowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej/NBP zapadła decyzja o obniżce o 25 punktów bazowych, plasując stopę referencyjną na poziomie 5,75%. Czy jednak dane GUS stojące za tym i sztucznie zaniżana cenami paliw inflacja uspokoiły inwestorów? Jak widać, niekoniecznie.

Zmienność królowała też i na polskiej giełdzie. Najmocniej rosły banki, a wzrosty po 10% na poszczególnych walorach nie były odosobnione. WIG20 szybko przełamał poziom 2,000, dochodząc w pewnym momencie do 2.140. Na WIG działo się podobnie. Poziom przebił 71,000 punktów, po czym wrócił do poziomu sprzed wyborów – w okolice 69,000. Na trwalszą zmianę musimy zatem jeszcze poczekać”.

Autorem komentarza jest Szymon Jańczak, Dyrektor Departamentu Skarbu Aforti Exchange S.A.