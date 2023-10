Gotówka dla seniorów. Ilu emerytów otrzymuje emeryturę w gotówce?

Dojazd do pracy to już część pracy? Firmy powinny za to dodatkowo płacić?

Ilu emerytów otrzymuje świadczenia na konto w banku?

Według danych ZUS, w Polsce na około 9 mln świadczeniobiorców, 7 mln korzysta z możliwości otrzymywania emerytur na swoje konto bankowe. To daje średnią na poziomie 80,6 procenta. - "Emeryci z województwa opolskiego są liderami ubankowienia. W lipcu tego roku aż 83,6 procent nowo przyznanych emerytur opolski ZUS przelewał na konta bankowe. W porównaniu do innych województw to najwyższy wskaźnik "–mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Najwyższym stopniem ubankowienia swoich klientów - według oddziałów - ma ZUS w Rybniku, gdzie aż 87,6 proc. osób, otrzymuje świadczenia na konto. W tym ujęciu na drugim miejscu jest opolski oddział ZUS, gdzie obecnie poziom ubankowienia emerytów to 83,6 proc. Najmniej świadczeniobiorców korzysta z tej formy otrzymywania emerytur w ZUS w Radomiu – 66,9 proc., oraz Szczecinie i Biłgoraju po 69,8 proc.

Najmniej korzystających z kont pobiera świadczenia uzupełniające

W ujęciu krajowym, poziom preferencji wśród klientów ZUS co do formy otrzymywania pieniędzy różni się od rodzaju świadczeń. Procentowo najwięcej wypłat na rachunki bankowe - aż 98,5 proc. - ZUS wypłaca z tytułu nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Na kolejnym miejscu są emerytury pomostowe – 95,3 proc. tych świadczeń ZUS wypłaca na konta. Na drugim biegunie są rodzicielskie świadczenia uzupełniające (w przypadku prawa wyłącznie do tego świadczenia) i świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielne egzystencji. Tu poziom ubankowienia wynosi odpowiednio – 44 proc. i 40,4 proc.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL Pytanie 1 z 10 Do pobierania krwi używało się: szklanych strzykawek z grubą igłą i gumową rurką noża, widelca i probówki nożyka i cyrulika Dalej