Greta Thunberg wieszczyła koniec świata! Po cichu się z tego wycofała, ale internauci ją przyłapali!

Jak wskazuej Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW), 2023 rok nadszedł, a wykorzystanie paliw kopalnych na świecie w tym czasie znacząco wzrosło. Greta Thunberg usunęła tweet z 2018 roku, w którym ostrzegała, że ludzkość ulegnie zagładzie, jeśli nie odejdzie od paliw kopalnych do 2023 roku. Usunięcie tweeta wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych.

„Radykalna aktywistka klimatyczna Greta Thunberg przyłapana na gorącym uczynku: usuwa tweet z 2018 roku, który mówi, że świat skończy się bez działania do 2023 roku”. „Greta Thunberg usunęła ten tweet, ponieważ ujawnia on, że jest oszustką. Upewnijmy się, że zobaczy to cały świat”.

"To tylko trzy z tysięcy podobnych komentarzy, które w ostatnich dniach osiągnęły na Twitterze milionowe zasięgi wbijając przysłowiową szpilę nie tylko szwedzkiej aktywistce, ale całemu środowisku pseudoekologów, którzy utożsamiają się z Gretą i jej poglądami" - podaje na stronie internetowej IGSPW.

"Globalna pandemia, wojna na Ukrainie, globalny kryzys energetyczny, coraz bardziej agresywne żądania Chin wobec Tajwanu, ryzyko szybkiego zdobycia broni nuklearnej przez Iran. To tylko niektóre z ostatnich wydarzeń, które spowodowały, że ludzkość uświadomiła sobie, że ma o wiele większe problemy i o wiele poważniejsze zagrożenia niż paliwa kopalne, które paradoksalnie niejeden już raz ratowały tę ludzkość w obliczu różnego rodzaju kryzysów" - wskazuje Izba.

