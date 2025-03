Autor:

Świadek burzliwej historii Wiednia

Historia Goesser Bierklinik to niemal kronika Wiednia. Pierwsze wzmianki o restauracji, a właściwie gospodzie przy Steindlgasse sięgają 1406 roku, choć oficjalnie jako zajazd działała od 1566 roku. Przez 459 lat była świadkiem przełomowych wydarzeń: tureckiego oblężenia, odsieczy wiedeńskiej, czasów Austro-Węgier i niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej. Nawet zbombardowanie kamienicy w marcu 1945 roku nie przerwało jej działalności. Wytrwała tam, gdzie inni by się poddali, stając się symbolem niezłomności miasta.

Gdzie czas się zatrzymał

W przewodnikach turystycznych Goesser Bierklinik opisywano jako miejsce magiczne – prawdziwą gospodę, w której czas zdawał się stać w miejscu. Drewniane stoły, historyczne pomieszczenia i unoszący się zapach wyśmienitego piwa przyciągały zarówno wiedeńczyków, jak i podróżnych.

Jedną z tradycyjnych pozycji menu wiedeńskiej restauracji Goesser Bierklinik był "Fiakergulash" - specjalna odmiana gulaszu wołowego podawana z jajkiem sadzonym (Spiegelei), kiełbaską (Würst'l), korniszonami (Gurkerl) i gotowanymi ziemniakami (Salzerdäpfeln). Nazwa "Fiaker" pochodzi od tradycyjnych wiedeńskich dorożek konnych, a danie to było popularne wśród woźniców fiakrów. Do popisowych dań należały potrawy takie jak pikantna kaszanka, rosół wołowy z cienko pokrojonymi naleśnikami czy knedle z wątróbki. To tu można było poczuć smak dawnego Wiednia.

Inflacja silniejsza niż wojny

Dlaczego po tylu wiekach gospoda musiała ustąpić? Właściciele milczą na temat szczegółów, ale lokalne media wskazują na rosnące koszty utrzymania jako główną przyczynę. Inflacja, która w ostatnich latach dotknęła Austrię, okazała się trudniejszym przeciwnikiem niż wojny czy oblężenia. Do tego dochodziły problemy kadrowe – brak rąk do pracy w kuchni i na sali stał się codziennością. To, co przetrwało wieki historii, nie sprostało realiom XXI wieku.

Nieodwracalna strata dla Wiednia

Zamknięcie Goesser Bierklinik 6 stycznia tego roku to coś więcej niż koniec działalności kolejnej restauracji. Austriackie media zgodnie podkreślają, że Wiedeń traci jedno z najważniejszych miejsc na mapie Starego Miasta – symbol tradycji i żywy relikt przeszłości. Na razie nie wiadomo, co stanie się z historycznymi pomieszczeniami przy Steindlgasse. Jedno jest pewne: wraz z gospodą znika kawałek duszy miasta, który przez 459 lat oplatał się wokół jego burzliwej historii.