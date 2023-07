Hit w Biedronce! Wakacyjne gadżety w rewelacyjnych cenach

Zwolnienie z podatku dla rodzin z trójką dzieci. Alternatywa 500 plus na poprawę dzietności

Dramatycznie kurczy się oferta nowych mieszkań, ale za to ich ceny wreszcie wyhamowały

Promocje w Biedronce na upały

W sklepach dyskontu możemy w super cenach kupić m.in. wentylatory domowe, które przyniosą ulgę w upalny dzień. Najtańszy z nich kosztuje 54.90 zł. Jego gabaryty sprawiają, że zmieści się na biurku, a po 3 godzinach ładowania, będzie pracował przez 4 godziny. Większy wentylator kolumnowy zasilany z sieci można kupić w Biedronce już za 149 zł, ma opcję oscylacji do 70 stopni. Dostępny będzie również wentylator z funkcją mgiełki marki MPM, w cenie 299 zł. Urządzenie ma 3-stopniową regulację siły nawiewu i co najważniejsze – zbiornik na wodę o pojemności 3,2 litra, dzięki któremu w domu lub mieszkaniu stworzy przyjemną i chłodną aurę. Najtańszy jest wentylator biurkowy z funkcją aromaterapii i podstawką pod telefon. W zestawie znajdują się 2 tabletki zapachowe i bateria niezbędna do działania, a cena tylko 19,99 zł

Biedronka promocje – kamera i powerbank

Kamera dla dzieci Korever K2 z nagrywaniem do 1080 p - kosztuje tylko 89,90 zł. Można używać jej pod wodą, gdyż ma wodoodporną obudowę, ma baterię o pojemności 800 mAh oraz wbudowane 5 gier. W ofercie Biedronki jest też nieco bardziej zaawansowana kamera sportowa Forever V2 HD 1080 p, również w cenie 89,90 zł. Kamerka ma akumulator 900 mAh, 2-calowy wyświetlacz i można ją zanurzać w wodzie. W promocji są ładowarki (samochodowa lub sieciowa) i transmiter FM w cenie 24,99 zł za sztukę. Ładowarka do auta ma dwa wejścia: USB i USB-C (PD) i maksymalną moc 20 W. Sieciowa również dysponuje dwoma gniazdami ładowania (USB i USB-C) i mocą 20 W., transmiter jest wyposażony w złącza USB (20 W), aby na bieżąco ładować telefon.

Duży powerbank o pojemności 20 tys. mAh kosztuje w Biedronce 99 zł. Trudno znaleźć urządzenie o podobnych parametrach w tak niskiej cenie. Maksymalna moc wyjściowa portu USB w powerbanku wynosi 18 W, natomiast USB-C ładuje mocą 20W. W zestawie znalazł się przewód micro USB, jednak za 12,99 zł można kupić dodatkowy (Lightning lub USB-C).

Sonda Jak znosisz upały? Nie znoszę, ratuje mnie tylko klimatyzacja Jest ok Siedzę w domu i jakoś daję radę