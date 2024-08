10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Ikea wprowadza nową usługę handlu wyposażeniem mieszkania, która ułatwi klientom sprzedaż i zakup używanych mebli. Jak wyjaśnił Jesper Brodin jest to spełnienie marzeń marki o tworzeniu jeszcze bardziej przyjaznych rozwiązań dla klientów.

Ikea, która od lat kojarzona jest z produkcją nowych mebli, tym samym wkracza na obszar sprzedaży wtórnej, gdzie według analiz ekonomicznych może osiągnąć większe zyski. Jak szacuje Brodin, potencjał sprzedaży używanych mebli przez klientów Ikea może przewyższać nawet sprzedaż nowych produktów.

Nowa inicjatywa Ikei to odpowiedź na zmieniające się preferencje konsumentów i rosnącą konkurencję na rynku mebli. To także kolejny krok w wieloletniej transformacji Ikea. Z detalisty oferującego meble do samodzielnego montażu poza miastami, firma przekształciła się w przedsiębiorstwo obecne online, w centrach miast, z rozszerzoną ofertą usług, takich jak montaż.

Platforma będzie działać na zasadzie marketplace'u, gdzie klienci mogą wystawić ofertę na swoje używane meble wraz z władnymi zdjęciami i opisem. Sztuczna inteligencja platformy Ikea Preowned uzupełni oferty o profesjonalne zdjęcia i dokładne wymiary, co ułatwia podjęcie decyzji o zakupie.

Kupujący odbierają meble bezpośrednio od sprzedawcy i będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty: oprócz zakupu mebli w atrakcyjnej cenie, mają możliwość otrzymania bonu od Ikea na nowe meble ze zniżkową premią w wysokości 15 proc.

To rozwiązanie nie tylko pozwala klientom na pozbycie się niepotrzebnych mebli, ale także na znalezienie unikalnych elementów wyposażenia wnętrz w przystępnych cenach.

To było nasze marzenie od jakiegoś czasu. Jesteśmy w Ikei w miejscu, w którym możemy robić bardziej zaawansowane i fajne rzeczy. W firmie panuje niewiarygodne zaufanie do ewolucji cyfrowej

– powiedział w rozmowie z "Financial Times" Jesper Brodin, dyrektor naczelny Ingka, głównego operatora sklepów Ikea.