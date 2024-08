Ile można przelać małżonkowi pieniędzy, by nie płacić podatku?

Małżeńska darowizna

Chcesz wpłacić żonie lub mężowi pieniądze na konto i boisz się obciążenia wysokim podatkiem? Spokojnie, w takiej sytuacji obejmuje cię zwolnienie z podatku. Zgodnie z przepisami zwolnienie z podatku w przypadku przekazu pieniężnego obowiązuje jedynie w przypadku najbliższej rodziny. A najbliższą rodziną jest właśnie mąż lub żona. Jednak trzeba mieć świadomość, że w razie jakichkolwiek wątpliwości skarbówki, trzeba właściwie to udokumentować. Jak to zrobić? Ustawa o podatku od spadków i darowizn mówi, że osoby, które otrzymały darowiznę i chcą być zwolnione z odprowadzenia podatku, muszą udokumentować otrzymanie pieniędzy „dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”. Zatem taki dowód stanowi na przykład przelew bankowy, który zachowamy w historii rachunku, aby móc w każdej chwili do niego wrócić i okazać skarbówce. I uwaga! Bardzo ważny jest tytuł takiego przelewu. Należy w nim wyraźnie zaznaczyć, że to darowizna. Choć to może dziwnie wyglądać, to należy zapisać "darowizna - urodziny". Jeśli damy sam tytuł "Na urodziny" to już możemy spodziewać się nieprzyjemności w razie kontroli skarbówki. Jeśli natomiast taka darowizna przekazana jest w gotówce, to już podlega ona opodatkowaniu od 3 do 20 proc. - w zależności od stopnia pokrewieństwa.

Podatek od darowizny

I teraz najważniejsze. Czy są jakieś ograniczenia w wysokości przelewanych sum, które nie podlegają opodatkowaniu, bo są darowizną małżeńską? W przypadku małżeństw obowiązują limity. W ciągu pięciu lat przelać można do 36 100 zł. Jednak to tylko teoria, bo w praktyce obowiązuje także art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że małżeństwo prowadzące wspólne gospodarstwo domowe nie musi zgłaszać wyższych kwot fiskusowi, gdyż "oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli".