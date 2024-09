Wraca drożyzna! GUS podał najnowsze dane o inflacji

Ceny prądu windują ceny towarów i usług

Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych były w sierpniu 2024 r. średnio o 0,1 proc. wyższe niż w lipcu, a to oznacza podwyżki na poziomie 4,3 proc. w porównaniu z sierpniem 2023 r. Za wzrost inflacji głównie odpowiadają ceny prądu, które rok do roku wzrosły o 9 proc. Kolejną pozycją, która znacznie zdrożały były usługi, które są urosły rok do roku o 6 proc. Same usługi świadczone przez banki i inne instytucje wzrosły w sierpniu o 12,4 proc. rdr.

Jak podaje GUS w komunikacie, "w sierpniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,3 proc.), rekreacji i kultury (o 0,5 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,4 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt. proc., 0,03 pkt. proc. i 0,02 pkt. proc." - napisano.

Z kolei niższe ceny w zakresie m.in. odzieży i obuwia (o 1,3 proc.), żywności (o 0,1 proc.) oraz transportu (o 0,2 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt. proc., 0,03 pkt. proc. i 0,02 pkt. proc.

FORUM EKONOMICZNE 2024 - Agnieszka Wachnicka, Prezes ZBP