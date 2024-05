Raport ZUS ujawnia łączną kwotę wypłaconych świadczeń

Najnowszy raport ZUS, który otrzymała PAP, dotyczy realizacji świadczeń z programu "Rodzina 800 plus" i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, świadczenia "Dobry Start" (300 plus) i świadczenia żłobkowego – od 1 stycznia 2022 do 30 kwietnia 2024 r.

Z raportu wynika, że największą kwotę wydano w ramach świadczenia "800 plus" (wcześniej "500 plus") - 90 mld 428 mln zł, na Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - 6 mld 411 mln zł, "Dobry Start" (300 plus) - 2 mld 784 mln zł, świadczenie żłobkowe - 908 mln zł.

ZUS oszacował, że oszczędności dla budżetu państwa w związku z obsługą świadczeń przez ZUS przekroczyły 770 mln zł. "Przeniesienie do ZUS świadczeń dla rodzin dało realne oszczędności dla państwa. Z naszych szacunków wynika, że w przypadku świadczenia 300 plus koszt obsługi jednego wniosku spadł z 10 zł do 30 gr. To daje łącznie 0,5 mld zł oszczędności dla budżetu państwa w ciągu kolejnych 11 lat" - przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Koszt obsługi 800 plus obniża się

Jak dodał, w przypadku 800 plus roczny koszt obsługi jednego wniosku spadł z 51 zł do 6 zł, to oszczędność 3,1 mld zł w ciągu kolejnych 11 lat.

"Elektronizacja procesu wnioskowania oznacza dla rodziców, że mogą się oni starać np. o świadczenie 800 plus o dowolnej porze. Widzimy, że stosunkowo duża liczba wniosków została złożona w późnych godzinach nocnych. Rodzice nie muszą już sprawdzać od i do której otwarty jest urząd. Mogą oni składać wnioski o dowolnej porze dnia i nocy" - zaznaczył rzecznik Zakładu.

Według danych ZUS do tej pory złożono 3,2 mln wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2024/2025. Objęły one 5,1 mln dzieci. Liczba przyznanych świadczeń przekroczyła 4,2 mln.

Kilka sposobów złożenia wniosku o 800 plus

Wniosek o "800 plus" można złożyć wyłącznie online przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS. Wnioski na obecny okres można składać od 1 lutego. Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

