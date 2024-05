Rząd planuje bon energetyczny. Dla kogo 600 zł dofinansowania?

Bon energetyczny. Co wiadomo?

Ministrowie zajmą się m.in. projektem ustawy o bonie energetycznym, zgodnie z którym cena maksymalna prądu w drugiej połowie 2024 r. ma wynieść 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za MWh dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie cena maksymalna energii dla gospodarstw domowych to 412 zł netto – bez VAT i akcyzy - za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów.

Bon energetyczny. Jakie kwoty dla gospodarstw domowych różnej wielkości?

Projekt umożliwi również stosowanie w 2024 r. przez sprzedawców prądu upustu na rachunku w rozliczeniach z odbiorcami w przypadku oszczędnego zużycia energii.

Projektowane przepisy wprowadzają bon energetyczny dla odbiorców zagrożonych tzw. ubóstwem energetycznym. Bon będzie można otrzymać po spełnieniu kryterium dochodowego, a jego wysokość będzie zróżnicowana, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Będzie to świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego, bon będzie miał wysokość 300 zł; w gospodarstwie składającym się z 2 do 3 osób – 400 zł; w gospodarstwie składającym się z 4 do 5 osób – 500 zł; w gospodarstwie składającym się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Zachęcenie do inwestowania w szybkie sieci szerokopasmowe? Kolejne projekty rządowe w toku

Rząd rozpatrzy również projekt Prawa o komunikacji elektronicznej (Pke), które zastąpi Prawo telekomunikacyjne. Projekt wdraża Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej i określa prawa, obowiązki organów regulacyjnych, przedsiębiorców, jak i użytkowników końcowych.

Nowe przepisy mają na celu m.in. zachęcenie do inwestowania w szybkie sieci szerokopasmowe oraz zapewnienie większej skuteczności regulacyjnych ram instytucjonalnych rynku komunikacji elektronicznej. W projektowanych przepisach pojawiły się również nowe obowiązki dotyczące np. sieci o bardzo dużej przepustowości, czy też procedura ułatwiająca migrację z przestarzałej infrastruktury miedzianej.

