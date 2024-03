Wkrótce nowy program OZE oraz nowy nabór na program "Mój Prąd"

Aktualizacja polityki energetycznej może objąć również program "Mój prąd"

Podczas czwartkowych obrad sejmowej podkomisji do spraw transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej, wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska przedstawiła informacje o aktualizacji m.in. Polityki Energetycznej Polski 2040, Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu oraz Strategia dla ciepłownictwa do 2030 r.

Zwróciła uwagę, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest dużo programów wspierających wykorzystanie gazu przy wytwarzaniu ciepła. "Musimy przesunąć środek ciężkości na programy OZE. Za kilka tygodni będziemy uruchamiać nowy program OZE w ciepłownictwie - 2 mld zł na wsparcie zielonych projektów w ciepłownictwie. Kolejne programy w NFOŚiGW będą stawiały na OZE i będziemy odchodzić od wspierania inwestycji gazowych" - zapowiedziała wiceminister. Jak stwierdziła, dla tych, którzy zmienili instalacje grzewcze węglowe na gazowe przyszłością będzie wodór oraz biometan.

Kary finansowe dla Polski za opóźnienia w transformacji energetycznej?

Zielińska poinformowała również, że w przypadku długoterminowej strategii niskoemisyjnej, która powinna być przedłożona KE do stycznia 2020 r. Polska została objęta procedurą naruszeniową, która - jak przekazała wiceminister - znajduje się na II etapie, "grożącym bezpośrednio karami finansowymi". "Zobowiązaliśmy się do dostarczenia tego dokumentu do KE do końca tego roku z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Pokaże nam on kierunki działania do końca 2050 r." - dodała Zielińska.

Co dalej z programem "Mój prąd"

Zielińska poinformowała, że do końca tego roku zostanie przygotowana Strategia dla ciepłownictwa. "Samorządy są pozostawione same sobie w planowaniu, gdzie sieć ciepłownicza, a gdzie pompy ciepła. Chcielibyśmy dla ciepłownictwa wyznaczyć ścieżkę transformacji w kierunku wykorzystania OZE bez wchodzenia w gaz" - zauważyła Zielińska, dodając, że resort zamierza objąć Strategią dla ciepłownictwa też "rynek ogrzewania indywidualnego".

Zapowiedziano ponadto szósty nabór wniosków do programu "Mój Prąd", który ma zostać ogłoszony w drugim kwartale 2024 r. Rząd chce przeznaczyć 400 mln zł na dotacje. Szczegółowe zasady przyznawania nie zostały ujawnione, prace trwają.

