Ile zarabia się za zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej? Będą podwyżki

Dofinansowanie do okularów to obowiązek pracodawcy. Ile powinien dopłacić szef?

Dofinansowanie do okularów

Szefowa KBW zapowiedziała, że będą wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dokładna kwota nie jest jeszcze znana. Obecnie członek komisji może liczyć na 350 zł diety.

Szefowa KBW stwierdziła na antenie RMF FM , że nowy podział obwodów wyborczych jest zmianą techniczną. Zapewniła, że organy wyborcze zdążą z przygotowaniami do październikowych wyborów parlamentarnych. Pietrzak wskazywała, że zgodnie z nowymi przepisami do utworzenia nowego obwodu konieczne jest spełnienie trzech przesłanek: musi dotyczyć miejscowości z co najmniej 200 mieszkańcami, w której nie było dotąd lokalu wyborczego, a także w zasobie gminnym musi być miejsce, w którym można zorganizować nowy lokal wyboczy.

Szefowa KBW zwracała również uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami, nowe obwody będzie można tworzyć także w miejscowościach, gdzie dotychczasowe obwody były duże i wyborcy musieli czekać w kolejkach do głosowania. Pietrzak przypomniała, że nowela Kodeksu wyborczego wprowadziła dodatkowe uprawnienie dla członków obwodowych komisji wyborczych - mają możliwość zwolnienia od pracy za wynagrodzeniem; dotąd mieli oni możliwość uzyskania urlopu bezpłatnego.

Sonda Ile zarabiasz? Do 4 tys. zł brutto 4-6 tys. zł brutto Powyżej 6 tys. zł brutto