i Autor: Shutterstock, PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS, MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Pieniądze to nie wszystko

Inflacja będzie spadać, stopy procentowe nie? Członek zarządu NBP wyjaśnia

We wtorkowym (20.02) wydaniu programu "Pieniądze to nie wszystko" wicenaczelny Super Expressu i szef Super Biznesu Hubert Biskupski gościł Artura Sobonia członka zarządu NBP, byłego wiceministra finansów. To pierwszy wywiad Sobonia w roli członka zarządu polskiego banku centralnego. Inflacja, stopy procentowe oraz próby odwołania prezesa NBP to tylko, niektóre z wątków jakie poruszył prowadzący.