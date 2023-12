Artur Soboń ma posadę w NBP. Nadzoruje dwa departamenty

Artur Soboń w NBP

Departamenty, nad którymi nadzór objął Artur Soboń, podlegały poprzednio pod członka zarządu Rafała Surę. Jak podaje PAP, Paweł Mucha, skonfliktowany z prezesem banku centralnego Adamem Glapińskim, nie nadzoruje żadnego departamentu w NBP od 24 marca 2023 roku. Artur Soboń w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wiceministra finansów. Na członka zarządu NBP powołał go prezydent Andrzej Duda, postanowieniem z 6 grudnia 2023 roku. Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje zarząd NBP. W jego skład wchodzą: prezes NBP - jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP. Członkowie zarządu banku centralnego są powoływani i odwoływani przez Prezydenta RP na wniosek prezesa NBP. Kadencja członków zarządu banku trwa 6 lat i ta sama osoba nie może być członkiem zarządu NBP dłużej niż dwie kolejne kadencje. Zarząd NBP realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej oraz podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP. Do zakresu działania zarządu NBP należą m.in.: realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej, nadzorowanie operacji otwartego rynku, ocena funkcjonowania systemu bankowego, analiza stabilności krajowego systemu finansowego, uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP. W skład zarządu Narodowego Banku Polskiego oprócz powołanego w środę Artura Sobonia wchodzą: Adam Glapiński (prezes NBP), Marta Kightley (wiceprezes NBP - pierwszy zastępca prezesa NBP), Adam Lipiński (wiceprezes NBP), Marta Gajęcka, Paweł Mucha, Piotr Pogonowski, Rafał Sura oraz Paweł Szałamacha.

