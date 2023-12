Prezes Glapiński: Inflacja spada zgodnie z naszą projekcją

NIK oskarża szefa PFR. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Mocny złoty działa przeciwinflacyjnie

Adam Glapiński zaznaczył, że inflacja spada i w listopadzie była trzykrotnie niższa niż w swoim szczycie w lutym tego roku. Wskazał też, że inflacja bazowa (CPI) również się obniża.

- Po gwałtownym spadku w poprzednich miesiącach spadek inflacji jest wolniejszy. Jest to w pełni zgodnie z naszymi przewidywaniami. W kolejnych kwartałach inflacja nadal będzie spadać - stwierdził. Jak dodał, dane, które napłynęły od ostatniego posiedzenia, nie zmieniają zasadniczo naszej oceny sytuacji ani perspektyw makroekonomicznych w Polsce.

-W otoczeniu naszej gospodarki koniunktura jest osłabiona,w strefie euro jest stagnacja, w Niemczech jest recesja - wskazał Adam Glapiński.

Pytany o umocnienie złotego, prezes NBP ocenił, że z punktu widzenia inflacji walki mocny kurs złotego jest dobry i działa przeciwinflacyjnie.

-Kurs złotego jest płynny, co oznacza że jego wahania są naturalne. W ten sposób amortyzuje różnego rodzaju impulsy z zewnątrz. Od jesieni ub.r. złoty jest mocniejszy o 20 proc. w stosunku do dolara i 10 proc. w stosunku do euro - dodał Glapiński.

Jak będą jednoznaczne decyzje RPP na pewno je uwzględni w decyzjach. Szef NBP podkreślił też, że decyzje podejmowane w kolejnych miesiącach będą podejmowane na podstawie bieżących danych.

-Z każdym rządem będziemy współpracować. Wszystkie banki centralne są niezależne od rządów i parlamentów. Gdyby tak nie była, to każda większość mogłaby zmieniać prezesa NBP pod każdym pretekstem. Skończyła się kampania wyborcza, przechodzimy do normalnej pracy- zaznaczył Glapiński, który podkreślił niezależność polskiego banku centralnego i jego apolityczność.

