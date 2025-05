Inflacja w maju – minimalny spadek

Według szacunków ekonomisty PKO BP, Kamila Pastora, inflacja w maju nieznacznie spadła i wyniosła 4,2 proc. Oznacza to niewielką zmianę w porównaniu z kwietniem, kiedy to inflacja wyniosła 4,3 proc. Mimo to, eksperci nie spodziewają się, by Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych już w czerwcu. Kolejne cięcie stóp, według prognoz, nastąpi dopiero w lipcu.

W piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje szybki szacunek inflacji w maju. Te dane będą kluczowe dla dalszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej i pozwolą na dokładniejszą ocenę sytuacji gospodarczej w kraju.

Czynniki wpływające na inflację w maju

Kamil Pastor wskazuje na kilka czynników, które miały wpływ na poziom inflacji w maju:

Spadek cen paliw: Według danych ze stacji benzynowych, ceny paliw obniżyły się o około 3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Przełożyło się to na spadek o około 10 proc. w ujęciu rocznym.

Wzrost cen żywności: Ceny żywności powinny rosnąć o około 5,5 proc. r/r, co oznacza niewielką zmianę w porównaniu z kwietniem (5,3 proc. r/r).

Wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych: Na wzrost inflacji w tym sektorze wpływa rozłożony w czasie efekt podwyżek akcyzy – od stycznia na alkohol, od marca na tytoń.

RPP wstrzyma się z obniżkami stóp procentowych w czerwcu?

Ekonomista PKO BP ocenia, że majowy odczyt inflacji nie powinien wzbudzić większych emocji, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie wstrzyma się z obniżkami stóp procentowych w czerwcu.

„Zakładamy, że bardziej wyraźny spadek inflacji nastąpi dopiero w lipcu, głównie dzięki efektom statystycznym związanym z ubiegłorocznymi podwyżkami cen nośników energii. Wtedy również, ze względu na nową projekcję inflacji NBP, oczekujemy kolejnej obniżki stóp ze strony RPP” – powiedział Kamil Pastor.

Poprzednia obniżka stóp procentowych

Na początku maja br. Rada Polityki Pieniężnej obcięła stopy procentowe o 50 pkt bazowych. Stopa referencyjna spadła z 5,75 proc. do 5,25 proc., stopa redyskontowa została obniżona do 5,30 proc. z 5,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli spadła do 5,35 proc. z 5,85 proc. Była to pierwsza obniżka od października 2023 r.

