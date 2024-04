Inwestycja w kryptowaluty. Bitcoin, ethereum czy altcoiny - co wybrać?

Jak inwestować w kryptowaluty?

Odkąd bitcoin przebił swoje historyczne szczyty, w ruch za nim poszybowało wiele altcoinów. Czy mamy już do czynienia z bańką podobną do tych widzianych w latach 2019 i 2021? Jeśli spojrzymy na ilość pieniądza na rynku kryptowalut mierzoną kapitalizacją stablecoinów, to do poziomów z ostatniej bańki spekulacyjnej jeszcze trochę brakuje – obecnie ok. 19 proc. względem szczytów.

Technicznie rzecz biorąc, każdą kryptowalutę, która nie jest bitcoinem ani ethereum, nazywamy altcoinem. Stanowią one około jednej trzeciej kapitalizacji całego rynku kryptowalut.

Aby inwestycja przyniosła korzyści w postaci dywersyfikacji naszego portfela kryptowalut, powinna charakteryzować się niską korelacją z bitcoinem. Jednak średnia korelacja 100 największych altcoinów z BTC od początku 2023 r. wynosi 0,5, co wskazuje na znaczną zależność od tej największej kryptowaluty. Dla porównania, średnia korelacja na rynku akcji wynosi ok. 0,25, co może sugerować, że spadki wartości bitcoina z dużym prawdopodobieństwem powodują wyprzedaże altcoinów.

Wśród 100 największych altcoinów, które najlepiej radziły sobie podczas obecnej hossy bitcoina (zysk BTC od początku 2023 r. to 319 proc.), znajdują się:

Solana (SOLUSD) +1829%

CFX (CFXUSD) +1707%

Stacks (STXUSD) +1596%

Pomimo imponujących wyników tylko 38 z 100 największych altcoinów zdołało przewyższyć stopę zwrotu bitcoina. Mediana stóp zwrotu z altcoinów w tym okresie wyniosła 199 proc., co oznacza, że połowa altcoinów zanotowała stopę zwrotu wyższą niż 199 proc. Z tego względu rekomendowana była wysoka dywersyfikacja między różnymi altcoinami, nawet ponad 30 różnymi tokenami.

Ta strategia jest skuteczna

Inwestycja w altcoiny często wiąże się z potencjałem większych stóp zwrotu, lecz także średnio ponad dwukrotnie wyższym ryzykiem niż w przypadku bitcoina i ethereum. Stąd zasadne wydaje się dokładne przeanalizowanie decyzji oraz zachowanie ostrożności. Jeśli mimo wszystko zdecydujemy się zainwestować, skuteczną strategią przy wyborze altcoinów może okazać się wysoka dywersyfikacja i rozłożenie kapitału na możliwie największą liczbę pozycji.

Należy jednak pamiętać, że rynki kryptowalut charakteryzują się wysokim ryzykiem systematycznym, co oznacza, że wyniki większości altcoinów są zależne od sukcesu bitcoina, nie zaś odwrotnie. Kolejnym problemem większości kryptowalut jest brak fundamentalnej wartości wewnętrznej, którą posiadają inne aktywa, takie jak akcje czy surowce. Wydaje się, że pozytywne przyjęcie ETF-ów na bitcoina przez inwestorów potwierdza użyteczność kryptowalut jako narzędzia inwestycyjnego, a nie tylko jako metody płatności.

Autor: Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd

