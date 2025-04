i Autor: Shutterstock; Forum

Dramat milionera

Inwestycyjna porażka Rafała Zaorskiego. Stracił 53 miliony złotych na giełdzie?

Rafał Zaorski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich inwestorów giełdowych, stracił na giełdzie 53 miliony złotych. Jak do tego doszło? Zaorski sam przyznał, że taka porażka inwestycyjna jest wynikiem złych decyzji oraz negatywnego wpływu wojny celnej między USA a Chinami. W co zatem inwestować, by mieć pewność, że się nie straci?