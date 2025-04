Orlen z rekordowym wynikiem! Prezes spółki uderza w Daniela Obajtka

135 tys. zł dofinansowania na budowę domu w 2025 roku! Na co możesz dostać dotację i jak ją uzyskać?

Orlen chwali się rekordowymi wynikami produkcyjnymi za 2024 rok

Najwyższa w historii koncernu produkcja energii z gazu i odnawialnych źródeł oraz największe wydobycie gazu to kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy ORLEN w 2024 roku. Ilość energii wyprodukowanej przez koncern z nisko- i zeroemisyjnych źródeł byłaby w stanie pokryć zapotrzebowanie blisko połowy gospodarstw domowych w Polsce przez rok. Do wypracowania takich wyników przyczynił się między innymi ponad 66 proc. wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice i energetyce wiatrowej oraz włączenie do eksploatacji nowych złóż gazu w Norwegii. Energetyka i gaz odpowiadały za blisko 80% zysku operacyjnego EBITDA koncernu, który przed odpisami wynosił 35,5 mld zł. Zarząd koncernu zarekomendował rekordową dywidendę za 2024 rok, na poziomie 6 zł za akcję.

– Pomimo tego, że wyniki finansowe koncernu były dodatkowo obciążone odpisami za wcześniejsze błędne decyzje zarządcze, konsekwentnie zmieniamy ORLEN i inwestujemy w jego rozwój. Budujemy bezpieczeństwo energetyczne oparte na gazie wspieranym przez odnawialne źródła. W tym roku będziemy kontynuować tę strategię, a największe nakłady inwestycyjne przeznaczymy właśnie na wydobycie i energetykę. W efekcie będziemy nadal zwiększać własne zasoby i produkcję gazu, a już w przyszłym roku do klientów trafi energia z budowanych przez nas dwóch nowych elektrowni gazowych i pierwszej morskiej farmy wiatrowej. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i największe źródło energii odnawialnej w Europie Środkowej – powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Energia z gazu i OZE w Orlenie

W 2024 roku Grupa ORLEN wyprodukowała 2,4 TWh energii z odnawialnych źródeł i 9,3 TWh energii z gazu. To ilość, która łącznie byłaby w stanie zasilić około 6,5 miliona gospodarstw domowych. Było to możliwe między innymi dzięki zwiększeniu mocy odnawialnych z 0,9 do 1,5 GW i większemu wykorzystaniu mocy gazowych. Gaz i odnawialne źródła odpowiadały za 70 proc. produkcji energii w Grupie ORLEN.

Jednocześnie w 2024 roku łączna produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce i za granicą wzrosła do 8,6 mld m3, i było to o 20 procent więcej niż rok wcześniej. Wzrost wydobycia był możliwy przede wszystkim dzięki włączeniu do eksploatacji nowych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Sytuacja Orlenu na rynku paliw

W obszarze produkcji rafineryjno-petrochemicznej koncern odnotował stabilny poziom przerobu ropy naftowej, koncentrując się na utrzymaniu zdywersyfikowanego portfela dostaw. W 2024 roku podpisano między innymi umowę z bp na dostawy ropy z bliskiego geograficznie Morza Północnego, zapewniającą ok. 15% zapotrzebowania całej Grupy. Podjęto również strategiczną decyzję o zakończeniu nierentownego projektu Olefiny 3 i wykorzystaniu części powstałej infrastruktury do projektu Nowa Chemia, opartego o nowe założenia technologiczne, operacyjne i biznesowe.

W segmencie detalicznym koncern również osiągnął rekordowy wolumen sprzedaży paliw, osiągając najwyższą w historii sprzedaż w Polsce i Czechach. Uruchomiono też 135 nowych stacji alternatywnego tankowania, co oznacza, że koncern zamknął rok z 869 punktami.

W 2024 roku ORLEN przeznaczył 32,4 mld zł na inwestycje rozwojowe. W ramach kluczowych projektów koncern realizuje między innymi pierwszą morską farmę wiatrową Baltic Power, dwie elektrownie gazowe w Ostrołęce i Grudziądzu, projekt modernizacji i budowy ponad 20 tysięcy kilometrów sieci energetycznych, inwestycje w OZE lądowe oraz wydobycie ropy i gazu.

