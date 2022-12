Jacek Kurski dostał pracę w Banku Światowym! Wiemy, ile zarobi

Kto stoi za promocją Jacka Kurskiego?

"W grudniu br. Pan Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie" - poinformował bank centralny na swojej stronie internetowej. Obok Polski i Szwajcarii w skład szwajcarsko-polskiej konstytuanty wchodzą: Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan.

"Kandydatura Pana Jacka Kurskiego na stanowisko Alternate Executive Director została zgłoszona przez Prezesa NBP jako Gubernatora RP w Banku Światowym" - wyjaśnił NBP.

Kurski potwierdził na Twitterze, że podjął zgodną z jego wykształceniem i doświadczeniem menadżera pracę jako Alternate Executive Director w Banku Światowym. Przyznał, że jest świadomy, iż oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. "Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się Polsce" - napisał.

Dyrektorzy wykonawczy składają się na zarząd Banku Światowego, który zbiera się co najmniej dwa razy w roku nadzorując interesy Banku, włączając w to zatwierdzanie pożyczek i gwarancji, analizę nowej polityki, budżetu administracyjnego, krajowych strategii pomocy i inne decyzje finansowe.

Dlaczego Jacek Kurski dostał posadę w Banku Światowym?

NBP wskazał w komunikacie, że Jacek Kurski jest ekonomistą, ukończył handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. "Ma szerokie doświadczeniu w sektorze publicznym zdobyte na wszystkich jego szczeblach: samorządowym, ustawodawczym, rządowym i międzynarodowym. Zajmował się, zarówno jako menedżer jak i członek organów nadzoru, takimi obszarami jak m. in.: rozwój regionalny, finanse, infrastruktura czy ochrona środowiska" - poinformowano.

Kurski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jak również członka Komisji budżetowej Sejmiku Pomorskiego. Jako poseł na Sejm RP był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa. Zaznaczono, że ma również duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej, gdzie jako poseł do Parlamentu Europejskiego pracował w Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konkurencji PE.

"Pan Jacek Kurski był seminarzystą w przedmiocie międzynarodowych stosunków walutowych, posiada również Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa" - poinformował NBP.

W komunikacie dodano, że 5 grudnia br. Kurski po raz pierwszy wziął udział w posiedzeniu polsko-szwajcarskiej konstytuanty Banku Światowego.

Ile na nowym stanowisku zarobi były prezes TVP?

Na stanowisku zarobi roczne ok. 260-270 tys. dolarów co przy dzisiejszym kursie (4,48 zł) daje kwotę przeszło miliona złotych. Według nieoficjalnych informacji osobno nowo zatrudniony dyrektor ma mieć zapewnione lokum w Waszyngtonie, którego nie będzie musiał opłacać z własnej pensji. Do tego fundusz reprezentacyjny w wysokości około 15 proc. miesięcznego uposażenia. Dodatkowo Jacek Kurski otrzyma benefity emerytalne - w tym roku były warte 42 578 dol. czyli ok. 190 tys. zł. Po przejściu na emeryturę na tym stanowisku przysługuje świadczenie w wysokości ok. 42,5 tys. dolarów rocznie, tj. ok. 188 tys. złotych wg. aktualnego kursu.

Przypomnijmy, że Kurski był prezesem TVP od stycznia 2016 r. do września 2022 r. Po odwołaniu przysługiwała mu odprawa w kwocie trzech miesięcznych pensji. Z wyliczeń przewodniczącego Nowoczesnej Adama Szłapki wynika, że Jacek Kurski jako szef publicznej telewizji zarobił przez pięć lat swojej prezesury ponad 2,7 mln zł. Według Wirtualnych Mediów prezes zarabiał wtedy 7-krotność ówczesnej średniej krajowej, co dawało kwotę 34,5 tys. zł miesięcznie, a więc teoretycznie 414 tys. zł rocznie w 2018 r. W kolejnych trzech latach (2019 r., 2020 r. oraz 2021 r.) wynagrodzenie dwuosobowego zarządu wyniosło odpowiednio: 2,18 mln zł, 2,174 mln zł oraz 1,597 mln zł.

Polacy w Banku Światowym

Zarówno Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), jak i Bank Światowy podzielone są na tak zwane konstytuanty, czyli grupy państw. Polska znajduje się w grupie z Azerbejdżanem, Kazachstanem, Kirgistanem, Serbią, Szwajcarią, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem. Od listopada konstytuantami w obu tych międzynarodowych instytucjach przez dwa lata kierują Polacy.

W Banku Światowym dyrektorem wykonawczym była Katarzyna Zajdel-Kurowska. To ją zastąpi Kurski, bo prezes NBP nie przedłużył jej kadencji.

"Pozycja dyrektora ma realny wpływ na działalność Banku ale daje też ogromną możliwość promocji kraju na arenie międzynarodowej" - mówiła Zajdel-Kurowska, cytowana przez Informacyjną Agencję Radiową. Wyjaśniła też, że Rada Dyrektorów podejmuje kluczowe decyzje w sprawie strategii Banku, w tym dotyczące przyznawania grantów i pożyczek.

Zajdel-Kurowska przeszła do Banku Światowego z NBP, ale oficjalnie pozostaje w banku centralnym jako doradca prezesa Glapińskiego. Teraz do tego grona dołączył Jacek Kurski, rekomendowany również przez NBP.

Oto na jakie zarobki w Banku Światowym może liczyć Jacek Kurski.Na stanowisku Alternate Executive Director w 2022 r. zarabia się tam 226 480 USD.Po dzisiejszym kursie to równowartość nieco ponad miliona złotych rocznie.(+ do tego benefity emerytalne, podane w kolumnie obok) pic.twitter.com/vawv1z84ZQ— Michał Żuławiński (@M_Zulawinski) December 7, 2022

Sonda Czy Jacek Kurski sprawdzi się na nowym stanowisku? Tak Nie

Potwierdzam: podjąłem zgodną z moim wykszt i dośw menadż. pracę jako alternate executive director w Banku Światowym świadomy że oznacza to rezygn z części aktyw publ czy ambicji polit. Zawsze myślałem że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem że tu też dobrze przysłużę się🇵🇱— Jacek Kurski PL (@KurskiPL) December 7, 2022

Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jacek Kurski znalazł nową pracę, a tymczasem biedni Polacy szukają jedzenia... w śmietnikach!

Posłuchaj, co mówią zwykli ludzie!