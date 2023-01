Jak będzie czynna Żabka 6 stycznia 2023 w święto Trzech Króli? Sprawdź godziny otwarcia

Jak otwarta jest Żabka w święto Trzech Króli?

6 stycznia to w polskim kalendarzu święto, a co za tym idzie - dzień wolny od pracy. W święto Trzech Króli obowiązuje zakaz handlu. Galerie handlowe czy duże sieci sklepów są nieczynne. Zakupy zrobimy w małych sklepach, gdzie właściciel zdecyduje o ich otwarciu. Sieć Żabka poinformowała, że podaje, że 6 stycznia obowiązują takie same zasady działalności handlowej, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, Jednak godziny otwarcia sklepów mogą być różne. Zazwyczaj sklepy otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami funkcjonowania Żabki są przedziały 10-18 i 11-20. Warto jednak pamiętać, że tego dnia część właścicieli może w ogóle nie otworzyć sklepów. Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie www.zabka.pl oraz w aplikacji żappka. Przez cała dobę zrobimy za to zakupy w sklepach Żabka Nano, czyli placówkach bezobsługowych. Asortyment w placówkach Żabka Nano jest dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta. W zależności od modelu, liczy od 450 do nawet 1500 produktów.

