Jak jest czynna Biedronka i Lidl 6 stycznia 2023 w Święto Trzech Króli?

Jak są czynne Biedronka i Lidl w Trzech Króli?

Jak są czynne sklepy 6 stycznia 2023 w Święto Trzech Króli? W piątek 6 stycznia 2023 roku sklepy wielkopowierzchniowe są zamknięte. Tego dnia nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak Lidl czy Biedronka. Zatem trzeba je zrobić wcześniej, we czwartek 5 stycznia 2023. Ale nie ma potrzeby robienia gigantycznych zakupów, bowiem już w sobotę sklepy czynne są tak jak w każdą sobotę.

6 stycznia był dniem wolnym w czasach powojennych, aż do 1960 r., kiedy przepis ten został zniesiony ustawą Sejmu PRL. Prace nad przywróceniem dnia wolnego rozpoczęto na nowo w 2010 r., przy okazji nowelizacji Kodeksu Pracy. Od 2011 r. święto Trzech Króli znów jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

6 stycznia obchodzimy Objawienie Pańskie, Epifania (gr. επιφάνεια epifaneia; objawienie, ukazanie się) – to chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi (teofania), obecność Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga. Symbolami święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi, chrzest Chrystusa w Jordanie oraz cud przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej. Dzień ten nazywany jest Świętem Trzech Króli.

