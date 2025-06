Jak są czynne sklepy przed Bożym Ciałem i w długi czerwcowy weekend?

W środę przed Bożym Ciałem sklepy będą czynne normalnie. Niektóre sieci wydłużają godziny otwarcia placówek. Ponad 3000 sklepów Biedronki będzie czynnych aż do godziny 23:30. Wydłużone godziny otwarcia Biedronki zaplanowano również na 20 i 21 czerwca. Sklepy ALDI w środę (18.06) otwarte będą dłużej - do 23:00.

Sklepy Lidl będą czynne do 23:00, Netto do 22:30, a sklepy Dino do 23:00. Większość sklepów Auchan będzie otwarta do godz. 22:00, podobnie jak markety Carrefour - zakupy w większości będzie można robić do godziny 22:00, ale niektóre punkty mogą być czynne dłużej. W piątek i w sobotę (20 i 21 czerwca) handel będzie odbywać się w standardowych godzinach. W niedzielę 22 czerwca sklepy będą zamknięte - to jest niedziela niehandlowa.

Jak czynne będą sklepy w Boże Ciało [19.06.2025]?

Boże Ciało 2025 jest jednym ze świąt ustawowo wolnych od pracy, gdzie obowiązuje zakaz handlu. Tego dnia galerie handlowe będą zamknięte, podobnie jak supermarkety czy dyskonty. Nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak Kaufland, Biedronka, Lidl, Auchan, Dino czy Carrefour.

Tak jak w każde święta czy w niedziele niehandlowe mogą być otwarte te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba pracująca na podstawie umowy cywilno-prawnej. W Boże Ciało, 19 czerwca otwarte będą takie sklepy jak: osiedlowe sklepiki prywatne, Żabki czy małe formaty Carrefour, ale może zdarzyć się tak, że sklep w danej lokalizacji będzie zamknięty. Zależy to od decyzji właściciela. Od niego również zależą godziny otwarcia. Zakupy możemy zrobić też na stacjach benzynowych, mogą być też otwarte lokale gastronomiczne, cukiernie, kawiarnie, restauracje, kwiaciarnie, saloniki prasowe.

