Jak są czynne sklepy w sobotę 23.12.2023?

Do której godziny otwarte są sklepy w sobotę 23 grudnia? To ostatni moment na większe przedświąteczne zakupy. W sobotę [23.12.2023] sklepy generalnie będą otwarte w takich godzinach, jak zwykle otwarte są w soboty. W przypadku mniejszych sklepów to godz. 13-14. Ale supermarkety i dyskonty mają swoje godziny otwarcia. W sobotę 23 grudnia 2023 roku będzie można robić w nich zakupy do późnych godzin nocnych. W sobotę większość sklepów Biedronka będzie otwarta co najmniej do godziny 23. Zanim wybierzesz się do wybranego sklepu, sprawdź on-line, w jakich dokładnie godzinach czynny jest sklep w danej lokalizacji. A co Lidlem? Jak jest czynny Lidl w sobotę 23.12.2023 roku? Sklepy Lidl będą otwarte w sobotę przed świętami Bożego Narodzenia w zależności od lokalizacji do godziny 22 lub 23.

A jak będą czynne sklepy innych popularnych sieci handlowych? Auchan w sobotę 23 grudnia będzie otwarty w większości lokalizacji do godziny 22. W przypadku hipermarketów Carrefour w większości lokalizacji będzie to godzina 23.

Sklepy wielkopowierzchniowe zamknięte będą od 24 do 26 grudnia. Ponownie otwarte będą dopiero w środę 27 grudnia 2023 roku, czyli po świętach Bożego Narodzenia.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.