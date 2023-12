i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Nowe przepisy

Bez dowodu nie zrobisz zakupów w 2024 w Biedronce, Lidlu, Dino

Wybierasz się na zakupy do Biedronki, Lidla czy Dino? Nie zapomnij dowodu osobistego. Od nowego roku wydłuża się lista produktów, do zakupu których niezbędny jest dowód osobisty klienta. Jeśli konsument nie okaże dowodu tożsamości potwierdzającego, że jest pełnoletni, to sprzedawca będzie miał prawo, a wręcz obowiązek, odmowy sprzedaży towaru.