Jak czytamy na portalu, "do nowego programu refundacji składek przystąpić może już teraz każda osoba prowadząca działalność gospodarczą. Już od grudnia każdy przedsiębiorca może otrzymać 10% bonifikaty przy dokonywaniu comiesięcznego przelewu do ZUS. Obniżka składek obowiązywać będzie przez 10 kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca przystąpienia do programu.

Jak zaznacza portal zus.pl,"warunkiem otrzymania bonifikaty jest założenie bezpłatnego rachunku w jednym z polskich banków. Rachunek ten jest dedykowany specjalnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą i jest dla takich osób całkowicie darmowy".

Jak uzyskać zniżkę w składkach?

Każdy przelew do ZUS wykonany z takiego rachunku objęty jest procedurą zwrotu składek ZUS. Oznacza to, że bank zwróci przedsiębiorcy 10% kwoty każdego przelewu do ZUS.

Nowy program nie jest ograniczony do jednorazowej zniżki w składkach ZUS. Przystępując do programu, przedsiębiorca otrzymywał będzie bowiem zwrot 10% wpłaconej kwoty składek aż przez 10 kolejnych miesięcy (zobacz szczegóły).

Co istotne, kwota od której liczone jest 10% zwrotu, obejmuje wszystkie składki ZUS płacone przez przedsiębiorcę, a więc zarówno składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), jak i składkę na Fundusz Pracy oraz składkę zdrowotną. Maksymalny miesięczny zwrot nie może jednak przekroczyć 200 zł miesięcznie.

To jednak nie wszystko. Oprócz niższych składek ZUS, rachunek każdego przedsiębiorcy przystępującego do programu, zasilany jest kwotą 800 zł na start. Kwotę tę można wykorzystać na opłacenie pozostałej części składek ZUS lub na dowolny inny cel. Środki startowe w kwocie 800 zł przyznawane są każdemu przedsiębiorcy, który przystąpi do programu za pośrednictwem tej strony, podając w formularzu specjalny kod promocyjny.

Przystąpienie do programu jest całkowicie darmowe. Darmowe jest również otwarcie i prowadzenie rachunku do zwrotów. Cała procedura przystąpienia do programu zajmuje zaledwie kilka minut i w całości odbywa się on-line.