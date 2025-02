Jeden dokument który podniesie emeryturę! Mogą złożyć go miliony Polaków

Jak podaje ZUS, ok. 11 mln ubezpieczonych Polaków może się ubiegać o wyliczenie kapitału początkowego. Tylko do 31 grudnia 2024 roku zakład wydał blisko 10 mln decyzji w tej sprawie, z czego tylko 200 tys. było odmownych!

Jak informuje Interia Biznes, w 2024 roku ponad pół miliona Polaków złożyło wnioski o przeliczenie kapitału początkowego z ZUS (115 tys. wniosków pierwszorazowych i 411 tys. o wydanie ponownej decyzji). Wniosek można złożyć jeszcze zanim przejdziemy na emeryturę, żeby podnieść przyszłe świadczenie.

Kto może złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego?

Kto może złożyć wniosek do ZUS? Chodzi o osoby, które pracowały na oskładkowanych umowach przed 1999 rokiem. Tylko tych ubezpieczonych dotyczy kapitał początkowy, bo dotyczy reformy emerytalnej zanim składki były zapisywane w ZUS na indywidualnych kontach ubezpieczonych.

- Przy założeniu, że szacunkowo kapitał początkowy miało mieć naliczone ok. 11 mln ubezpieczonych, do obsłużenia pozostaje ok. 1,2 mln ubezpieczonych. Pomimo że ok. 11 proc. uprawnionych osób dotychczas nie złożyło wniosku o ustalenie kapitału początkowego ZUS ustali im ten kapitał najpóźniej w chwili przyznania prawa do emerytury, o ile ubezpieczony dostarczy wymagane dokumenty - podaje ZUS w rozmowie z Interią Biznes.

Wysokość kapitału początkowego ustalana jest na podstawie dokumentów potwierdzających jego wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 roku (np. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, legitymację ubezpieczonego, umowy o pracę, listy wynagrodzeń etc.), okres składkowe (np. świadectwa pracy), jak i okresy nieskładkowe (np. zaświadczenia o ukończeniu studiów).

ZUS podkreśla, że nie warto odkładać złożenia wniosków bo z biegiem czasu może być coraz trudniej uzyskać dokumenty od byłych pracodawców. W przypadku niezłożenia wniosku emerytura może zostać obliczona jedynie na podstawie składek po 1998 roku.

QUIZ PRL. Czy pamiętasz te gadżety? Wyzwanie nawet dla tych, którzy dorastali w PRL Pytanie 1 z 10 W której dekadzie XX w. Frania, pierwsza polska pralka, zawitała do przeciętnego Kowalskiego? lata 40. lata 50. lata 60. lata 70. Następne pytanie