Jak zachęcić Polaków do podróżowania pociągami i autobusami? Minister ma plan

Transport drogowy i kolejowy

- Każdy chciałby mieć doskonały dostęp do różnych usług i możliwość dojazdu do pracy, szkoły. Zależy nam na tym, by taką podstawową potrzebę przemieszczania się w sposób jak najbardziej pełny zaspokoić. Infrastrukturalnie z każdym rokiem należy odnotować bardzo duży postęp. W ramach transportu drogowego, ale i transportu kolejowego, wiele programów jest realizowanych przez rząd na poziomie centralnym, ale również samorządowym. Te programy służą temu, by zbudować infrastrukturę. Ale żeby ona służyła, to potrzeba jeszcze tych, którzy taką usługę będą realizowali i tych, którzy taką usługę przewozową zorganizują. I tu jest największe wyzwanie, by wspólnie poprzez koordynację działań różnych organizatorów, stworzyć taką siatkę połączeń, by zachęcać do korzystania z usług transportu zbiorowego. To jest takie podstawowe działanie, które trzeba będzie podjąć - powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu podczas rozmowy z nami na Ekonomicznym Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Całość rozmowy na temat rozwoju transportu, inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce, wyzwań komunikacyjnych i podwyżek cen biletów kolejowych w materiale wideo.

Sonda Czy lubisz podróżować pociągiem PKP? Tak Nie