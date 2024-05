Morawiecki apeluje do Tuska: podwyższyć 14. emeryturę do poprzedniego poziomu

Majątek Donalda Trumpa

Co się dzieje z majątkiem Donalda Trumpa? Trump Media & Technology Group to właściciel Truth Social, medium społecznościowego, które założy Donald Trump jako konkurencję dla Twittera (obecnie X). W tej spółce były prezydent USA ma blisko 60 proc. udziałów. Dwa miesiące temu pojawiły się nowe doniesienia na temat majątku Trumpa. Bardzo ważny dla biznesów Donalda Trumpa okazał się Poniedziałek Wielkanocny. Kurs Trump Media w jeden dzień stracił ponad 21 proc., a majątek Donalda Trumpa uszczuplił się o około 1 mld dol. Chwilę wcześniej z opublikowanych wyników giełdowych wyszło na jaw, że spółka w 2023 roku miała zaledwie 4 mln dol. przychodów i 58 mln dol. straty. Jednak w dużej mierze to strata głównie teoretyczna. Trump nie może sprzedać posiadanych akcji. Jak podawał wówczas CNN, problemem Trump Media jest to, że jego główny produkt, jakim jest Truth Social, kurczy się. Ale eksperci nie rozpaczają nad sytuacją finansową platformy Trumpa. Jeden z nich zauważa, że: "Firma ma jedną zauważalną zaletę. Wspierane przez Trumpa super PAC (komitety wyborcze — red.) zebrały miliony. Jak myślisz, gdzie wydadzą je na pakiety reklam cyfrowych?"

Trump a Twitter

Warto przypomnieć, jak ważne dla Trumpa są media społecznościowe. Na początku 2021 roku konto prezydenta USA Donalda Trumpa na Twitterze zostało na stałe zablokowane, gdyż istniało "ryzyko podżegania do przemocy". Ta decyzja miała doprowadzić Donalda Trumpa do wybuchu ogromnej złości i...zmotywować do uruchomienia własnej tego typu platformy.

Majątek Donalda Trumpa

Jaki Donald Trump ma majątek? Majątek potentata nieruchomości, biznesmena, byłego prezydenta USA szacowany jest na 2,6 mld dolarów. Najbardziej po kieszeni Trumpa uderzyła inwestycja w nowy serwis społecznościowy, który okazał się niewypałem i spadek wartości jego nieruchomości. Za to bardzo dobrze radzi biznes golfowy byłego prezydenta.

