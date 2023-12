Jaki majątek posiada Krzysztof Hetman - nowy minister rozwoju i technologii?

Majątek Krzysztofa Hetmana

Krzysztof Hetman posiada dom o wartości 650 tys. zł oraz działkę wartą 200 tys. zł. majątek powiększają oszczędności w kwocie ponad 400 tys. euro. W 2019 r. musiał odpierać zarzuty, że oszczędza więcej niż zarabia. Wytłumaczeniem wtedy były otrzymywane diety.

- Diety to zwrot kosztów, nie jest to dochód. Jeśli z tych diet mniej wydałem, to one mi po prostu zostają. Ja je pokazuję, te wszystkie moje oszczędności najuczciwiej, do dwóch cyfr po przecinku – tłumaczył wtedy poseł.

Kim jest Krzysztof Hetman

Krzysztof Hetman jest z wykształcenia politologiem, pochodzi z Lublina. W 2002 r. rozpoczął pracę dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W latach 2010-2014 był marszałkiem województwa lubelskiego. Zdobył mandat posła w 2011 r. jednak posłem nie został, gdyż… odmówił złożenia ślubowania.

Jakie wykształcenie ma Krzysztof Hetman

Z wykształcenia politolog. Po studiach wybrał karierę w instytucjach państwowych. Według nieoficjalnych pogłosek, Krzysztof Hetman posiada ponadprzeciętne zdolności w kwestiach dyplomatycznych i organizacyjnych. Jego pasją jest żeglarstwo.

Rodzina Krzysztofa Hetmana

Krzysztof Hetman jest jednym z tych polityków, którzy oddzielają życie prywatne od mediów. Wiadomo, że ma żonę i dzieci.

Wracając do zarzutów o diety – można zaryzykować tezę, ze nowy minister rozwoju i technologii ma ponadprzeciętne umiejętności w kwestii oszczędzania.

