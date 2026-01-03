Rząd Tuska nie wprowadzi euro przed nadchodzącą burzą finansową

Ameryka celowo obniży wartość dolara, wywołując globalny krach

Chiny i BRICS wypuszczą walutę w 100% opartą na złocie

Bitcoin i inne kryptowaluty okażą się największymi piramidami finansowymi świata

Euro w Polsce musi poczekać na lepsze czasy

Jasnowidz Jackowski zapewnia, że rząd Donalda Tuska nie wprowadzi euro do Polski. Powód jest prosty – nadchodzący kryzys finansowy uniemożliwi realizację tego planu. "Przed tą burzą finansową nie zdążą. Więc nie wprowadzą euro" – stwierdza kategorycznie.

Według jasnowidza premier nie będzie nawet przekonywać Polaków do przyjęcia wspólnej waluty. "Uważam, że będzie inna sytuacja ekonomiczna na świecie finansowa" – wyjaśnia Jackowski. Jego zdaniem porządek finansowy w Europie i Ameryce jest bliski upadku, a problemy będą zbyt poważne, by zajmować się wprowadzaniem euro.

Koniec ery dolara i euro według Jackowskiego

Jasnowidz przewiduje fundamentalną zmianę w światowym systemie finansowym. "Kończy się epoka finansowa wiary w pieniądze przez świat w dolara i w euro" – ostrzega. Jego zdaniem dolar zostanie celowo przez Amerykę bardzo mocno obniżony, co doprowadzi do globalnego kryzysu.

Krach finansowy ma być działaniem celowym, choć Jackowski zastanawia się, czy to sama Ameryka doprowadzi do upadku, czy może inicjatywa przyjdzie ze strony Chin i krajów BRICS. Nadchodzący kryzys ma pozwolić na stworzenie nowych filarów finansowych i zresetowanie zadłużonych gospodarek zachodnich.

BRICS wprowadzi walutę opartą na złocie

Kluczową rolę w nowym porządku finansowym odegrają według jasnowidzą Chiny i kraje BRICS. Te państwa mają wypuścić nową walutę w 100 proc. opartą na złocie. "W momencie kiedy kraje BRICS-u tak już naprawdę ogłoszą swoją walutę opartą na złocie, bardzo szybko świat zaczął się zastanawiać" – przewiduje Jackowski.

Jasnowidz zwraca uwagę na wykup złota przez rządy państw. "Państwa trochę mówią o tym rządy, a w większości milczą. To rządy wykupują złoto" – twierdzi. Jego zdaniem złota może wkrótce zabraknąć w handlu, ponieważ państwa zabezpieczają się przed nadchodzącymi zmianami.

Kryptowaluty jako największa piramida finansowa

Szczególnie krytycznie Jackowski wypowiada się o kryptowalutach. Przypomina swoją wcześniejszą przepowiednię o tym, że Bitcoin i inne waluty cyfrowe okażą się błędem. "Mówiłem, że ta wiara upadnie i kryptowaluty mogą się okazać niektóre jako jedne z największych piramid finansowych na świecie" – ostrzega.

Jasnowidz wskazuje na fundamentalny problem Bitcoina – brak instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo kapitału:

Wierzy pan takiemu bankowi czy takiej instytucji, że ma pan na koncie milion złotych i ma pan sześciocyfrowy klucz. Ale zapomniał pan go. Mówię o Bitcoinie. I proszę pana, do jakiej instytucji pan zapuka, żeby panu dali klucz do pana uczciwie zarobionych pieniędzy? Nie ma takiej instytucji. Te pieniądze przepadają.

Jackowski zauważa, że Bitcoin już od dłuższego czasu ma tendencję spadkową. Jego zdaniem nie można ufać walucie, która "nie ma swojej dyrekcji" i "nie ma odpowiedzialnych ludzi" za powierzony kapitał.

Reset finansowy przed nami

Przepowiednie Jackowskiego rysują obraz nadchodzącego wielkiego resetu finansowego. Stare waluty mają upaść, a na ich miejsce pojawią się nowe – zabezpieczone złotem i kontrolowane przez inne ośrodki władzy niż dotychczas. Polska według jasnowidzą uniknie wprowadzenia euro, ale nie uniknie skutków globalnego kryzysu finansowego.

2026 rok oczami jasnowidza Jackowskiego. Oto, co zobaczył w swojej wizji!