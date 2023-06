Sebastian Kulczyk nie jest już prezesem Kulczyk Investments. Kto go zastąpił?

Podczas debat, na którezaprosiliśmy ekonomistów, przedsiębiorców oraz prezesów największych firm, porozmawiamy o zachodzących procesach i zmianach gospodarczych. Szczególny nacisk położymy na wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką w kontekście kryzysu energetycznego i wojny na Ukrainie, obecnej sytuacji gospodarczej, a także toczących się już procesów – digitalizacji i zielonej rewolucji.

Podczas debaty inaugurującej kongres zaproszeni do studia eksperci będą dyskutować m.in. na tematy związane ze sztuczną inteligencją, zieloną transformacją i wyzwań dla rządu i przedsiębiorstw związanych z cyfryzacją.

Godz. 12:00 – Cyfryzacja: wyzwania dla przedsiębiorców, wyzwania dla rządu

Godz. 13:00 – Sztuczna inteligencja i nowe technologie: jaka czeka nas przyszłość

Godz. 14:00 – Zielona transformacja: największe wyzwania

Wśród zaproszonych do studia ekspertów będą m.in.: Michał Łęski, zastępca dyrektora departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jakub Wiech red. nacz. Energetyka24.pl, Szymon Kowalski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Artur Warzocha, wiceprezes zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON, a także Michał Jaskólski, współzałożyciel, wiceprezes i Chief Product Officer w Grupie Morizon-Gratka, Krzysztof Rychlicki-Kicior, ekspert SoDA Head of Education w Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA, dr Mariusz Rafało z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej.

Cykl debat można oglądać on-line na stronie głównej dziennika "Super Express" oraz na naszym kanale na YouTube.

Organizatorem wydarzenia jest „Super Biznes”.

