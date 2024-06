Już są lepsze standardy w programie „Czyste Powietrze” przy wyborze pomp ciepła

100 zł dopłaty do prądu miesięcznie. Kto może się starać o dodatkowe pieniądze?

Przypominamy, że beneficjentki i beneficjentów programu „Czyste Powietrze” obowiązują już nowe zasady:

Wybór pompy ciepła oraz kotłów na biomasę tylko z listy ZUM: lista-zum.ios.edu.pl, gdzie obecnie znajdują się urządzenia z potwierdzonymi parametrami technicznymi;

Obowiązek wykonania audytu energetycznego przy wyborze pompy ciepła, przy czym na audyt przysługuje dodatkowe dofinansowanie do 1,2 tys. zł (do 100 proc. kosztów kwalifikowanych).

Które urządzenia tylko z listy ZUM?

Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” są kosztem kwalifikowanym tylko, jeśli ich parametry techniczne zostaną potwierdzone wpisem na listę ZUM. Trafią tam docelowo tylko te urządzenia, dla których dostarczone badania z akredytowanego laboratorium zlokalizowanego w kraju UE lub EFTA potwierdzą ich parametry techniczne.

Obowiązek wyboru z listy ZUM dotyczy także kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie. W tym przypadku jednak firmy nie muszą przechodzić żadnych nowych procedur, ponieważ dla tego typu urządzeń nie są wymagane żadne nowe dokumenty.

Obowiązkowy audyt z dotacją

Dofinansowanie do wykonania audytu energetycznego wynosi do 1,2 tys. zł i pokrywa do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jak wskazują doradcy energetyczni, nadal brakuje powszechnej wiedzy o tym, że pompa ciepła nie w każdym budynku jest dobrym rozwiązaniem i w przypadku starych domów nierzadko niezbędna jest najpierw ich termomodernizacja, czyli docieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. To właśnie audyt energetyczny pomoże przygotować inwestorowi optymalny zakres takich prac i pomoże obniżyć rachunki za energię.