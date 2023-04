Kaufland rozdaje majonez za darmo! Sprawdź, jak go zdobyć

500 plus ma 7 lat. Ile pieniędzy wydano na wsparcie rodzin?

500 plus

Zasiłek pogrzebowy zlikwidowany? Mentzen porównuje ludzki pochówek do padliny na drodze

Kaufland – mega promocja na majonez

Biała kiełbasa, jaja, wędliny czy majonez to najchętniej kupowane produkty na wielkanocny stół. Majonez w tym roku jest bardzo drogi, jego cena osiąga rekordy. Tym bardziej warto skorzystać z promocji w Kauflandzie. Do 4 kwietnia lub wyczerpania zapasów majonez z żółtkiem z jaj od kur z chowu na wolnym wybiegu, słoik 400 g, marki własnej Kaufland Stąd Takie Dobre, dostaniemy za darmo. Na ten produkt obowiązuje promocja 1+1 gratis. Z promocji mogą skorzystać posiadacze karty Kaufland Card. Cena bez karty jednego opakowania to 6,98 zł. Dzięki promocji przy zakupie 2 słoików zapłacimy tylko 3,49 zł. Rabat będzie naliczony przy kasie.

Jak otrzymać kartę Kaufland Card?

Nowy program lojalnościowy sieci Kaufland obowiązuje od 2 marca. Dzięki Kaufland Card możemy kupować w atrakcyjnych cenach oraz otrzymać kupony rabatowe. Każde zakupy będą premiowane punktami, które dadzą dodatkowe zniżki. a każdą wydaną złotówkę klienci otrzymają 1 punkt na swojej karcie. Otrzymane punkty można wymienić nie tylko na rabaty w sieci Kaufland, ale także u partnerów m.in. Flixbus i BookBeat, Kartę możesz pobrać z bezpłatnej aplikacji Kaufland lub też odebrać w sklepach: od kasjera lub w punkcie informacyjnym. Kartę plastikową możesz zarejestrować od razu w markecie – wystarczy, że zeskanujesz ją na terminalu, który znajduje się w punkcie informacyjnym i będziesz postępować zgodnie z wyświetlającymi się na ekranie krokami rejestracji. Do jednego konta mobilnego możesz podłączyć 5 kart.

i Autor: materiały prasowe

Sonda Który majonez lubisz najbardziej? Majonez Kielecki Winiary Kętrzyński Inny