Wielkanoc. Ile kosztuje majonez? Gdzie dostaniemy majonez za darmo?

Ceny majonezu mocno w górę

Majonez to niezbędny dodatek do sałatek, jajek czy wędlin. To obok jajek czy białej kiełbasy, jeden z najczęściej kupowanych produktów na Wielkanoc. Niestety, w ostatnim czasie cena majonezu znacznie wzrosła. Jeden z najbardziej popularnych majonezów – Dekoracyjny Winiary potrafi kosztować nawet 16 zł . Tyle zapłacimy wprawdzie za duży słoik o pojemności 800 ml, ale i tak cena zwala z nóg. Trzeba więc polować na okazje lub spróbować zrobić samemu w domu. Sieci handlowe powoli obniżają ceny, wprowadzając promocje, w niektórych sklepach majonez możemy nawet dostać za darmo.

Wielkanoc 2023 - ile kosztuje majonez?

* Auchan

Dużo taniej majonez kupią posiadacze karty Skarbonka – za majonez Dekoracyjny Winiary, 800 ml, zapłacą 10,98 zł. Cena regularna to 14,98 zł.

* Biedronka

Aktualnie w Biedronce nie znajdziemy promocji na majonez. Możemy kupić majonez Wyborny Madero w cenie 11,49 zł za słoik o pojemności 830 ml.

* Lidl

W sieci obecnie nie znajdziemy promocji, być może pojawią się też przed świętami. Majonez Dekoracyjny Winiary, 700 ml, kosztuje 13,99 zł.

* Aldi

Sieć oferuje w promocji jeden z ulubionych przez klientów majonez Kielecki. Słoik o pojemności 500 ml kosztuje teraz 8,49 zł. Możemy też kupić majonez Delikato w cenie 6,99 zł/ 400 ml i majonez Dekoracyjny Winiary za 8,99 zł/400 ml.

* Dino

W promocji w sklepach sieci za majonez stołowy Roleski, 285 ml zapłacimy 4,19 zł.

* Carrefour

W sklepach francuskiej sieci majonez Dekoracyjny Winiary kosztuje 14, 99 zł za słoik 700 ml i 8,99 zł za słoik 400 ml.

* Kaufland

W sklepach tej sieci mamy aż dwie promocje. Majonez Dekoracyjny Winiary, 700 ml, teraz w promocyjnej cenie kosztuje 10,99 zł zamiast 15,49 zł. Majonez marki Kaufland Stąd takie dobre, 400 ml, jest w promocji 1+1 gratis ( z kartą Kaufland Card). Cena za sztukę w tej promocji 3,49 zł, cena regularna 6,98 zł.

* Netto

Majonez luksusowy Quallio, 400 ml, jest w promocji 2+1 gratis. Cena przy zakupie 3 sztuk to 4,66 zł.

