Godziny otwarcia sklepów na Wielkanoc. Jak będą czynne w Wielki Czwartek i Wielki Piątek?

W Wielkim Tygodniu ponad 2500 sklepów sieci Biedronki była otwarta od poniedziałku od godz. 6 co najmniej do godz. 23; a od środy liczba sklepów zwiększy się do prawie 3000. W Wielką Sobotę wszystkie sklepy sieci Biedronki będą czynne do godziny 13. Większość hipermarketów oraz supermarketów Carrefoura w Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek będzie otwartych do godziny 23. W Wielką Sobotę do godziny 13. Tak samo będą pracowały w tym dniu hipermarkety i supermarkety Auchan, a także sklepy Lidla i Netto.

Godziny pracy sklepów wydłuża także Kaufland, który standardowo w kwietniu pracuje od godz. 6 do 22. W tym okresie otwartych do godziny 23 będzie 18 marketów, a 13 czynnych od godziny 7. "W okresie przed świętami wielkanocnymi, w dniach 6-7 kwietnia, godziny otwarcia sklepów zostaną wydłużone. Markety będą czynne do godziny 23. Wyjątek stanowią sklepy, które z uwagi na ograniczenia handlu w godzinach nocnych będą otwarte do godziny 22: Biłgoraj (al. Jana Pawła II 49), Końskie (ul. Lipowa 12), Świdnik (ul. Krępiecka 3), Białystok (ul. Wierzbowa 2), Nowa Sól (ul. Chałubińskiego 2)" - przekazała dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska Maja Szewczyk.

Jak dodała, "w Wielką Sobotę, markety Kaufland będą czynne do godziny 13, a w Poniedziałek Wielkanocny (tj. 10 kwietnia) wszystkie nasze placówki pozostaną zamknięte". Jak poinformowało PAP Biuro Prasowe Żabka Polska, w Wielki Czwartek i Wielki Piątek sklepy będą czynne między 6 a 23. Jeśli chodzi o Wielką Sobotę, to "zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w Wielką Sobotę wszystkie sklepy mogą być otwarte do godz. 14". Jak podaje sieć, po godz. 14 decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w placówkach oraz w aplikacji Żappka. "Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek" - przekazano.

W Wielkanoc obowiązuje to samo prawo, co w niedziele niehandlowe. "Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek" - wskazano. W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 włączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

