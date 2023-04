Otwarte sklepy na Wielkanoc. Jak będzie czynny Lidl na święta?

Wielka Sobota 2023 – jak czynny jest Lidl?

Standardowe godziny otwarcia Lidla to od 6:00 do 23:00. Zdarza się, że niektóre sklepy pracują do 23:30 lub 00:00, są to jednak wyjątki. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek Lidl będzie pracował bez zmian, w klasycznych godzinach. Wielka Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, natomiast zgodnie z przepisami sklepy mogą być otwarte krócej niż w zwykły dzień. Handel w tym dniu możliwy jest tylko do godziny 14, ale większość sklepów będzie czynna do godz. 13. Tak pracują wszystkie sklepy sieci Lidl.

Jak będzie otwarty Lidl na Wielkanoc 2023?

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w te świąteczne dni supermarkety, dyskonty, hipermarkety i centra handlowe pozostaną zamknięte. W Wielkanoc tj. 9 i 10 kwietnia nieczynne będą wszystkie sklepy sieci Lidl. Na zakupy do dyskontu możemy się wybrać dopiero we wtorek 11 kwietnia. W Niedzielę Wielkanocną (9 kwietnia) i Poniedziałek Wielkanocny (10 kwietnia) zakupy możemy zrobić w wybranych sklepikach osiedlowych. Czynne są również wybrane Żabki, Lewiatany, Carrefour Express czy inne mniejsze sklepy, w których pracować w tych dniach zdecyduje się sam właściciel. Otwarte mogą być również piekarnie, cukiernie i lodziarnie oraz działalność gastronomiczna, restauracje, kawiarnie oraz stacje benzynowe.

